老牌3美館擦亮新門戶 故宮提案民團反對

2019-04-07 13:40 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



六都紛建美術館，台南市立美術館剛啟用，新北、桃園市立美術館興建中，傳統三大公立美術館台北市立美術館、高雄市立美術館、台中國家台灣美術館不再獨大，都努力爭取觀眾，首要得克服地理距離問題。身為博物館之首的國立故宮博物院，也有其規畫。

台北市立美術館去年新建南進門，讓觀眾進入美術館更便利。圖／北美館提供 分享 facebook

北美館開南進門

過去觀眾從圓山捷運站下車若走到北美館，得繞過後方才到正門。

去年位於北美館後方的「台灣精品館」租約到期，北美館還原建築師高而潘自然採光特色，打開更多窗戶，並在他「大門面北望向山水」詩意理念外，在後門打開面向城市的第二入口「南進門」，讓觀眾免繞遠路，統計此處進場人占總人次四分之一。

台中國立台灣美術館後門有人行通道，沿途花樹豐美。記者何定照／攝影 分享 facebook

國美館花樹扶疏

國美館在三大公立美術館中，可說位置最佳。不但接駁交通方便，館正面就是大馬路，後門也於2004年就打造通往館內的人行橋，兩旁花樹豐美，讓觀眾從正門、後門進館都很愉悅。

去年新上任的國美館館長林志明說，國美館不能只是獲得藝術涵養之處，也該是休閒場所。林志明希望從外部的公園到內部的書店、餐廳等，都符合時代的期許，「美術館不能再視這些只是附屬」。他觀察，國美館以全家人來居多，目前國美館正改裝藝術遊戲室，並與繪本閱讀室整合，希望更深耕兒童藝術教育。

故宮的新故宮計畫，擬在正館前廣場蓋「華表廊道」，讓民眾可在遮蔭下登上故宮，不過不少人指該廊道用玻璃蓋，很不環保，又可能破壞地景。記者何定照／攝影 分享 facebook

故宮擬設廊道意象

故宮「新故宮計畫」也規畫在館前廣場興建「穿透性華表廊道」，外觀接近巴黎龐畢中心戶外透明外罩電梯，希望觀眾未來可從至善路就搭手扶梯一路上正館，廊道銜接正館處也設計全新入口意象。不過民間團體、立委對此頗有意見，認為玻璃興建太不環保，整體規畫也可能破壞景觀地貌，已將預定興建地提報文化景觀，希望阻止故宮成行。