傳統Mix科技！用手機追大甲媽祖遶境 線上線下都有保庇

2019-04-07 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



被Discovery列為世界3大宗教盛事之一的大甲媽祖遶境活動，即將於4/7晚上10點起駕，不管是已經摩拳擦掌準備全程跟著進香，還是想要在途中一睹媽祖鑾轎風采，用手機App追媽祖更聰明有保庇！

橘子集團首度與宗教界跨界合作，beanfun! App結盟大甲鎮瀾宮，打造串聯線上、線下的「beanfun! 媽祖趣遶境」活動，讓香客在遶境期間隨時掌握媽祖動態，還可抽發財金，完成指定任務即可獲得媽祖加持過的發財金錢母。

beanfun! App除了設置貼心的媽祖GPS定位系統，香客登入後即可隨時查看媽祖鑾轎位置，隨時隨地掌握遶境行程，也實際打造「大甲媽祖保庇車」，於9天8夜遶境期間隨時隨駕，期間透過擲筊、抽籤等有趣的互動遊戲為遶境民眾祈福，並將送出過火保庇限量小令旗、涼扇、冰棒與眾同樂，還有機會拿最高88元發財金。指定地點還設置「保庇屋」鑾轎造型拍照區，信眾可透過錯視拍照效果，體驗扛轎榮耀。

如果打算全程跟著進香，也不能錯過App內的「遶境踩點領福氣」活動，在指定的重點宮廟踩點打卡完成任務，集滿22座宮廟QR code，即可於大甲鎮瀾宮領取首度頒發的「2019大甲媽遶境進香己亥年證書」，成為媽祖認證的忠實信徒。