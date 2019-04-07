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路邊野菇不要採！去年2例「綠褶菇」中毒

2019-04-07 12:23聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

不少民眾喜愛到郊外踏青，食藥署今發布新聞稿提醒，有毒的「綠褶菇」外型與可食用的白色雨傘菇和雞肉絲菇相近，常被混淆而誤食，去年即發生2例綠褶菇中毒事件，民眾踏青時應遵守「不採不食」原則，避免食物中毒而影響休假愉快心情，甚至危害身體健康。

食藥署統計，近年食品中毒案件中，幾乎每年都有民眾因採時野外不知名菇類而引起中毒，去年即有2例綠褶菇中毒案，一例為6月台中市2位民眾於回家途中採摘，回家煮食後而中毒；一例為9月澎湖一家4口採摘野菇炒木耳吃。

食藥署表示，二例中毒案的民眾皆出現頭暈、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，經以分子生物鑑別檢驗後，確認皆為有毒「綠褶菇」。綠褶菇屬中至大型菇菌，菌蓋呈半球形平展可至寬20公分，是一種有毒不可食用的菇類。

綠褶菇雖外表顏色淺且不鮮豔，和可食用的白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，所以常被混淆而誤食。食藥署提醒，綠褶菇菌褶初期為白色，成熟後逐漸轉為灰綠色，誤食後1到3小時會有噁心、嘔吐及腹痛等腸胃炎型中毒症狀。

食藥署指出，近年民眾採食野菇的中毒案件，共同點皆為有毒菇類與一般可食性菇類的外觀相似造成誤判。該署已建立「綠褶菇」分子生物技術的檢測方法，可克服檢體不完整的困擾並快速鑑別。

不過，即使經驗豐富的專家仍不易從外觀上加以區別無毒及有毒菇類，食藥署再次呼籲，民眾切勿食用來路不明的菇類，以免因逞一時口腹之慾，造成身體健康上無法挽回的傷害。

若不幸食用到不明菇類，出現生理不適的中毒症狀，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

雞肉絲菇。　圖／食藥署提供
雞肉絲菇。　圖／食藥署提供
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白色雨傘菇。　圖／食藥署提供
白色雨傘菇。　圖／食藥署提供
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綠褶菇。　圖／食藥署提供
綠褶菇。　圖／食藥署提供
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中毒食藥署腹痛
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