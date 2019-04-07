親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

直播主嗆新北角頭 引黑衣人凌晨總統府周邊放炮

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

吃綠褶菇中毒頻傳 路邊野菇不要亂採

2019-04-07 12:01中央社 台北7日電

台灣每年幾乎都有民眾因採食野外不知名菇類而中毒的事件，尤以誤食綠褶菇為多。食藥署提醒，綠褶菇外觀和可食用的菇類很像，民眾看到路邊野菇不要亂採，以免誤判而中毒。

民眾從事掃墓祭祖、登山或至郊外踏青時，容易在野外發現不知名的野生菇蕈，可能隨手採摘回家烹煮食用或餽贈親友；然而許多野菇含有強弱不一的天然毒性，若不慎誤食可能引起食品中毒症狀。

衛生福利部食品藥物管理署研究檢驗組科長林澤揚今天受訪時表示，統計近年食品中毒案件，每年幾乎都有民眾因採食野外不知名菇類而引起中毒，民國107年有2例民眾誤食綠褶菇中毒案例，近年觀察也都以誤食綠褶菇案件為多。

兩案分別為去年6月台中市2名民眾回家途中採集路邊野菇，回家烹煮食用後出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀；同年9月澎湖縣1家4口食用戶外採摘的野菇炒木耳，食用後出現頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。經以分子生物鑑別檢驗確認皆為有毒「綠褶菇」。

林澤揚表示，綠褶菇屬中至大型菇菌，菌蓋呈半球形平展可至寬20公分，為一種有毒不可食用的菇類，外表顏色淺不鮮豔，與可食用的白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆。

不同點在於綠褶菇菌褶初期為白色，成熟後逐漸轉為灰綠色，誤食後1至3小時會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。若食用量大，狀況可能更加嚴重。

有鑑於台灣每年幾乎都會發生民眾採食野菇引起食品中毒的案例，共同點皆為有毒菇類與一般可食性菇類外觀相似造成誤判，食藥署建立綠褶菇分子生物技術的檢測方法可克服檢體不完整的困擾並快速鑑別。

食藥署呼籲民眾千萬不要食用來路不明的菇類，以免逞一時口腹之慾，造成身體健康無法挽回的傷害。若民眾因食用不明菇類出現生理不適症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

中毒食藥署腹痛
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

台菜=路邊流水席？正版不輸法國菜 連天皇也念念不忘

2019-04-07 11:00

社交障礙重複行為 臨床研究：自閉症男多於女

2019-04-07 11:02

私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

2019-04-07 08:27

西半部一片「橘」 環保署：下午空氣品質更差

2019-04-07 10:51

家庭式髮廊阿姨根本「八卦站」？網反讚：超愛這一味！

2019-04-07 12:00

台灣喊圖書統一定價制多年 構想還躺在文化部

2019-04-07 11:57

10年沒喝白開水 他糖化血色素高出一般人2倍

2019-04-07 11:29

小型農機補助開跑 今年擴大補助8億

2019-04-07 11:26

年輕學者慶幸回台工作：在台灣做研究「不孤單」

2019-04-07 10:41

到日月潭賞螢火蟲 多樣生態遊程任你選

2019-04-07 09:56

醫師：B肝抗原消失 不代表沒有肝癌風險

2019-04-07 08:25

密切監測血糖、控制飲食 她幾乎把爸爸的血糖藥減掉了

2019-04-07 08:22

吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

2019-04-07 08:05

把握好天氣！今天各地高溫28度以上

2019-04-07 07:49

世衛標準1成…台5歲童蛀牙率逾6成5

2019-04-07 00:12

快下載新版App！台鐵電子車票後天問世

2019-04-07 00:11

不肖托嬰業者虛報收費 家長蒙鼓裡

2019-04-07 00:04

電動自行車改裝提速 六都將稽查重罰

2019-04-07 00:03

準公幼 三分之一家長遇到收費不合理情形

2019-04-06 23:56

勞部修法未強制「廠住分離 」 移工團體批不痛不癢

2019-04-06 22:24

台北愛樂啟動三大神劇 「彌賽亞」明登國家音樂廳

2019-04-06 21:46

獨／最新！學齡前兒童口腔調查 高屏幼童蛀牙數最多

2019-04-06 21:16

獨╱幼童蛀牙防治成效不彰 衛福部：擬讓加氟食鹽入校園

2019-04-06 21:16

影／太迷人惹禍？車屁股連續被親3次 網笑：裝了強力磁鐵？

2019-04-06 20:00

看這裡！一次搞懂失智協助資源

2019-04-06 19:56

以茶代水狂飲易生腎結石？毒物專家VS營養師激辯 有種茶多喝無妨

2019-04-06 17:21

只穿經典款衣服、學會自己下廚 過出「窮人優雅生活」

2019-04-06 16:39

71歲前空廚中風後失智 太太用這種方法幫他找回自信

2019-04-06 14:49

快戴口罩！全台空品唯獨這裡正「紅害」

2019-04-06 14:48

青蛇可變男變女 四川川劇院帶來巴蜀版「白蛇傳」

2019-04-06 14:43

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

台鐵新版App明天上架！ 9日開放訂購個人票

2019-04-06 13:39

紅酒配牛肉恐有3大壞處！營養師：腸胃不好應避免

2019-04-06 13:31

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14

港人染麻曾至台旅遊 港至今未提供旅遊史

2019-04-06 12:29

悅讀書房／吳明益苦雨之地 自然書寫與小說完美結合

2019-04-06 12:28

悅讀書房／從台灣少年工到美國無間道 書海悅讀

2019-04-06 12:19

痣雖小但恐病變 但醫師警示：小心5大地雷症狀

2019-04-06 12:15

彭啟明：空汙濃度正在跳高 下午應該中南部嚴重

2019-04-06 11:56
看更多

熱門文章

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14

少女情欲╱自白：其實我從13歲就開始自慰

2019-04-06 15:33

殺破狼周運勢／水瓶戀情大突破 獅子偏財運佳

2019-04-07 00:00

密切監測血糖、控制飲食 她幾乎把爸爸的血糖藥減掉了

2019-04-07 08:22

以茶代水狂飲易生腎結石？毒物專家VS營養師激辯 有種茶多喝無妨

2019-04-06 17:21

明天收假了 北返國道避塞最好這個時間上路

2019-04-06 20:53

私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

2019-04-07 08:27

每日星座運勢／天蠍人際關係好回報 獲得同事信賴

2019-04-07 00:00

吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

2019-04-07 08:05

電動自行車改裝提速 六都將稽查重罰

2019-04-07 00:03

米其林怎麼公佈3次？「1張圖」秒懂2019台北米其林

2019-04-06 18:26

國5已爆塞！車潮湧向市區用餐防癱瘓交通 警站崗備戰

2019-04-06 17:02

驚魂！遠航昨飛新潟班機冒濃煙 乘客猛咳問「出什麼事」

2019-04-06 11:15

紅酒配牛肉恐有3大壞處！營養師：腸胃不好應避免

2019-04-06 13:31

米其林必比登加持 饒河夜市紅燒牛肉麵牛雜湯、阿國滷味提早賣光光

2019-04-06 16:20

71歲前空廚中風後失智 太太用這種方法幫他找回自信

2019-04-06 14:49

只穿經典款衣服、學會自己下廚 過出「窮人優雅生活」

2019-04-06 16:39

台菜=路邊流水席？正版不輸法國菜 連天皇也念念不忘

2019-04-07 11:00

張鈞甯、昆凌都被圈粉 Chloé C包款名人卡司好強大

2019-04-06 17:10

國5下午2時起北向高乘載 雪隧已回堵6.5公里

2019-04-06 12:51

西半部一片「橘」 環保署：下午空氣品質更差

2019-04-07 10:51

看這裡！一次搞懂失智協助資源

2019-04-06 19:56

快戴口罩！全台空品唯獨這裡正「紅害」

2019-04-06 14:48

準公幼 三分之一家長遇到收費不合理情形

2019-04-06 23:56

台鐵新版App明天上架！ 9日開放訂購個人票

2019-04-06 13:39

國5北上宜蘭頭城段紫爆！雪隧回堵8.5公里

2019-04-06 14:49

蟬聯必比登推介 海友十全排骨老闆：生意多1、2成

2019-04-06 16:25

醫師：B肝抗原消失 不代表沒有肝癌風險

2019-04-07 08:25

夏姿訂製服 以瓷器為靈感呼應女性窈窕曲線

2019-04-06 21:51

國5回堵6.5公里恐塞到半夜 改走北宜公路省半個小時

2019-04-06 16:31

收假日國道疏導措施看這 上午10點前免收通行費

2019-04-07 09:04

【生活點滴】林沐雨／沒有新郎的婚紗照

2019-04-07 06:00

雪隧回堵8公里！國5即刻起至晚上9時北向高乘載

2019-04-06 14:02

痣雖小但恐病變 但醫師警示：小心5大地雷症狀

2019-04-06 12:15

【賞文迴響】遊俠／「內賊」悲歌

2019-04-07 06:00

凱特布蘭琪拉著行李箱都像走紅毯 真是母胎巨星

2019-04-06 16:48

收假下午最會塞！國道北返早點上路

2019-04-07 00:07

寶格麗為B.zero1誕生20周年辦趴 木村光希Kōki、Bella Hadid齊捧場

2019-04-07 09:04

10年沒喝白開水 他糖化血色素高出一般人2倍

2019-04-07 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top