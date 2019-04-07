周二大台北高溫飆33度 周五驟降10度

2019-04-07 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



把握這幾天好天氣，未來這周周末北台灣高溫將驟降10度。中央氣象局預報員陳建安表示，今天大台北高溫30、31度，到了周二將飆到32、33度以上，但12日（周五）高溫將只有20到22度。

陳建安表示，全台天氣到周二前都相當穩定，是多雲到晴天氣型態，白天各地高溫普遍28、29度以上，大台北今起氣溫還將不斷升高，到周二可能到32、33度以上。

陳建安說，不過10日（周三）將有一道鋒面從北往南通過，各地受影響時間不同，北台灣雲量增多，中午後降雨機率增高；傍晚加上冷空氣南下，氣溫會掉得比較明顯，高溫雖仍有28度，較前一日降4度。其他地方天氣屬溫暖，但中南部近山區及台東大武一帶要小心溫度恐到33度以上。

11日（周四）開始，民眾要多注意，陳建安說，此日起到13日周六天氣都不穩定，因為一方面台灣接近地面處吹東北風，中層空氣層又有華南水氣，兩者加起來，讓全台降雨機率提高。11日南部雲量多，其他地區都會短暫降雨，北部、東半部降雨機率最大；12、13日全台都降雨。