台灣到WHA要2400萬步 衛福部邀全民一起走

2019-04-07 11:40 中央社 台北7日電



從台灣走到舉辦世界衛生大會的日內瓦需2400萬步，衛福部長陳時中今天說，2400萬步的距離雖遠，「但必須要走」，希望每個人幫忙走，全民一致一定會達成目標。

世界衛生大會（WHA）將在今年5月下旬於瑞士日內瓦舉行，但台灣至今還沒收到邀請函。外交部日前表示，世界衛生組織（WHO）主動邀請台灣出席機率不高。

衛生福利部國民健康署今天上午在台北大安森林公園舉行健走活動，陳時中致詞時表示，WHO訂每年4月7日為世界衛生日，台灣走到世界衛生大會要走2400萬步（相當於台灣到日內瓦9682公里換算的步數），步數非常多，就好像台灣要進入WHA的距離一樣遠，已經努力好幾年，仍沒辦法進去參與。

陳時中說，2400萬步何其遠，一步步又是何其辛苦，但台灣2300萬人，每個人走一步就到了。舉辦健走活動的目的是告訴大家，路途雖然遙遠艱辛，但全民一致一定會達成目標。

今年世界衛生日的主題為「全民健康覆蓋」，陳時中表示，台灣在健康方面對世界能有所貢獻，包含慢性病防治、健康生活形態宣導、鼓勵大家創造健康人生；如果不幸生病，台灣健保各種大小疾病都包含在內，也盡量讓保費合理化。

陳時中說，當台灣周邊國家都因麻疹疫情焦頭爛額時，但台灣本土疫情相對少數，這樣的成績並非台灣人抵抗力特別強，而是台灣防疫政策成功，透過廣打疫苗讓抵抗力變強。

此外，後端還有延緩老化、失智的長照體系，希望民眾健康老化，也積極推動有關善終的安寧緩和醫療、病人自主權利法，從出生到死亡都有照顧。

陳時中表示，台灣有好的健康經驗和執行力，走入WHA宣揚台灣也是國際社會一份子的重要任務，雖然2400萬步很遠，但大家一起走，很快就到了。