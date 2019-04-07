10年沒喝白開水 他糖化血色素高出一般人2倍
桃園市一名從事勞動業的60歲男性，為了維持工作精神，每天都猛灌飲料和提神飲品，幾乎每2天可以喝掉1箱飲料，且有10多年沒有喝過白開水，平時也不吃蔬菜、水果，最後積勞成疾，胰臟器官機能衰退，血液中的三酸甘油脂也飆升到500毫克，錯誤的飲食習慣與認知，導致他罹患糖尿病與高血脂。
衛生福利部桃園醫院營養科主任范純美表示，一般人正常人的糖化血色素是46%，此個案糖化血色素高達15%，等於是高出一般人2倍之多，而糖尿病患者因血糖控制不良，導致肌肉細胞無法利用吃進去的食物轉化成熱量，致使體重減輕，以及出現吃多、喝多、尿多等症狀。
范純美表示，該名個案對於糖尿病症狀不了解，誤以為多喝蜂蜜水可增重，沒想到喝蜂蜜是攝取更大量精製糖類，更加誘發胰島素阻抗，增加罹患代謝症候群的機率，不僅使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病風險，加速身體老化。
范純美指出，近年來「糖上癮」人口越來越多，不論是手搖飲料或便利商店包裝飲料，許多民眾習慣人手一杯，卻不知道糖的危害，貪圖口腹之慾覺得好喝，導致成人的高血糖、高血脂、高尿酸等慢性疾病的產生。
為讓民眾了解糖對健康的危害，世界衛生組織等單位也推出減糖運動，建議成人每天精緻糖類攝取應小於5顆方糖，民眾若不愛喝白開水，可以先從無糖的綠茶、烏龍茶、決明子、花茶、檸檬水取代含糖飲料，維持健康多喝白開水，因不健康的飲食習慣容易引起糖尿病與併發症，可透過調整生活作息、選擇食物才能擁有健康。
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