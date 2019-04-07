10年沒喝白開水 他糖化血色素高出一般人2倍

2019-04-07 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市一名從事勞動業的60歲男性，為了維持工作精神，每天都猛灌飲料和提神飲品，幾乎每2天可以喝掉1箱飲料，且有10多年沒有喝過白開水，平時也不吃蔬菜、水果，最後積勞成疾，胰臟器官機能衰退，血液中的三酸甘油脂也飆升到500毫克，錯誤的飲食習慣與認知，導致他罹患糖尿病與高血脂。

衛生福利部桃園醫院營養科主任范純美表示，一般人正常人的糖化血色素是46%，此個案糖化血色素高達15%，等於是高出一般人2倍之多，而糖尿病患者因血糖控制不良，導致肌肉細胞無法利用吃進去的食物轉化成熱量，致使體重減輕，以及出現吃多、喝多、尿多等症狀。

范純美表示，該名個案對於糖尿病症狀不了解，誤以為多喝蜂蜜水可增重，沒想到喝蜂蜜是攝取更大量精製糖類，更加誘發胰島素阻抗，增加罹患代謝症候群的機率，不僅使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病風險，加速身體老化。

范純美指出，近年來「糖上癮」人口越來越多，不論是手搖飲料或便利商店包裝飲料，許多民眾習慣人手一杯，卻不知道糖的危害，貪圖口腹之慾覺得好喝，導致成人的高血糖、高血脂、高尿酸等慢性疾病的產生。