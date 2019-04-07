親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

直播主嗆新北角頭 引黑衣人凌晨總統府周邊放炮

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

小型農機補助開跑 今年擴大補助8億

2019-04-07 11:26聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

農村人力不足，農委會為紓解農村勞動力不足，今年加碼8億元，補助農民購買小型農機，申請到今年10月31日止，高雄市農業局今天提醒，有需求的農友可向所在地農會申請，已申請核准，4月15日起就可向受理農會申領補助款。

高雄市農業局說，今年農委會擴大補助8億元，補助農友購置常用中耕管理機、農地搬運車、田間搬運機、動力噴霧機、動力施肥機、採茶機、剪茶機、樹枝打碎機、土壤鑽孔機、電剪、自走式噴霧車、割草機、蔬果分級機、豆類選別機、鏈鋸及自走式升降作業機等16種小型農機具，各機種都訂有補助上限額度，依實際購買金額補助三分之一，採先申請再購買方式。

農業局說，只要具有機、產銷履歷與台灣優良農產品等驗證、台灣農產品生產追溯條碼(QR code)、友善環境耕作登錄、農業產銷班班員、行政院農業委員會輔導青年農民、農民健康保險被保險人或參與對地綠色環境給付計畫有案者等資格農友，只須攜帶身分證明文件，到所在地農會填妥申請表就可完成申辦，每位農友可申請農機補助1台。

高雄市政府農業局提醒，農機補助申請經農會審查通過後，必須在1個月內完成購買交機，記得要在今年4月15日起至11月30日間備齊相關文件（匯款帳戶影本、發票正本及至公所申辦的農機使用證影本），向原受理農會申領補助款。

農委會今年加碼補助農民購買小型農機，如已申請通過，4月15日起就可到所在地農會請...
農委會今年加碼補助農民購買小型農機，如已申請通過，4月15日起就可到所在地農會請款。圖／高雄市農業局提供
分享
農村人力不足，農委會為紓解農村勞動力不足，今年加碼8億元，補助農民購買小型農機，...
農村人力不足，農委會為紓解農村勞動力不足，今年加碼8億元，補助農民購買小型農機，申請到今年10月31日止。圖／高雄市農業局提供
分享

農民高雄市農委會
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

周二大台北高溫飆33度 周五驟降10度

2019-04-07 11:31

台菜=路邊流水席？正版不輸法國菜 連天皇也念念不忘

2019-04-07 11:00

社交障礙重複行為 臨床研究：自閉症男多於女

2019-04-07 11:02

私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

2019-04-07 08:27

西半部一片「橘」 環保署：下午空氣品質更差

2019-04-07 10:51

家庭式髮廊阿姨根本「八卦站」？網反讚：超愛這一味！

2019-04-07 12:00

台灣喊圖書統一定價制多年 構想還躺在文化部

2019-04-07 11:57

10年沒喝白開水 他糖化血色素高出一般人2倍

2019-04-07 11:29

年輕學者慶幸回台工作：在台灣做研究「不孤單」

2019-04-07 10:41

到日月潭賞螢火蟲 多樣生態遊程任你選

2019-04-07 09:56

醫師：B肝抗原消失 不代表沒有肝癌風險

2019-04-07 08:25

密切監測血糖、控制飲食 她幾乎把爸爸的血糖藥減掉了

2019-04-07 08:22

吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

2019-04-07 08:05

把握好天氣！今天各地高溫28度以上

2019-04-07 07:49

世衛標準1成…台5歲童蛀牙率逾6成5

2019-04-07 00:12

快下載新版App！台鐵電子車票後天問世

2019-04-07 00:11

不肖托嬰業者虛報收費 家長蒙鼓裡

2019-04-07 00:04

電動自行車改裝提速 六都將稽查重罰

2019-04-07 00:03

準公幼 三分之一家長遇到收費不合理情形

2019-04-06 23:56

勞部修法未強制「廠住分離 」 移工團體批不痛不癢

2019-04-06 22:24

台北愛樂啟動三大神劇 「彌賽亞」明登國家音樂廳

2019-04-06 21:46

獨／最新！學齡前兒童口腔調查 高屏幼童蛀牙數最多

2019-04-06 21:16

獨╱幼童蛀牙防治成效不彰 衛福部：擬讓加氟食鹽入校園

2019-04-06 21:16

影／太迷人惹禍？車屁股連續被親3次 網笑：裝了強力磁鐵？

2019-04-06 20:00

看這裡！一次搞懂失智協助資源

2019-04-06 19:56

以茶代水狂飲易生腎結石？毒物專家VS營養師激辯 有種茶多喝無妨

2019-04-06 17:21

只穿經典款衣服、學會自己下廚 過出「窮人優雅生活」

2019-04-06 16:39

71歲前空廚中風後失智 太太用這種方法幫他找回自信

2019-04-06 14:49

快戴口罩！全台空品唯獨這裡正「紅害」

2019-04-06 14:48

青蛇可變男變女 四川川劇院帶來巴蜀版「白蛇傳」

2019-04-06 14:43

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

台鐵新版App明天上架！ 9日開放訂購個人票

2019-04-06 13:39

紅酒配牛肉恐有3大壞處！營養師：腸胃不好應避免

2019-04-06 13:31

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14

港人染麻曾至台旅遊 港至今未提供旅遊史

2019-04-06 12:29

悅讀書房／吳明益苦雨之地 自然書寫與小說完美結合

2019-04-06 12:28

悅讀書房／從台灣少年工到美國無間道 書海悅讀

2019-04-06 12:19

痣雖小但恐病變 但醫師警示：小心5大地雷症狀

2019-04-06 12:15

彭啟明：空汙濃度正在跳高 下午應該中南部嚴重

2019-04-06 11:56
看更多

熱門文章

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

驚魂！遠航昨飛新潟班機冒濃煙 乘客猛咳問「出什麼事」

2019-04-06 11:15

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14

少女情欲╱自白：其實我從13歲就開始自慰

2019-04-06 15:33

殺破狼周運勢／水瓶戀情大突破 獅子偏財運佳

2019-04-07 00:00

密切監測血糖、控制飲食 她幾乎把爸爸的血糖藥減掉了

2019-04-07 08:22

以茶代水狂飲易生腎結石？毒物專家VS營養師激辯 有種茶多喝無妨

2019-04-06 17:21

4月最好運的星座TOP4 這星座有機會名利雙收

2019-04-05 16:09

明天收假了 北返國道避塞最好這個時間上路

2019-04-06 20:53

私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

2019-04-07 08:27

每日星座運勢／天蠍人際關係好回報 獲得同事信賴

2019-04-07 00:00

吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

2019-04-07 08:05

電動自行車改裝提速 六都將稽查重罰

2019-04-07 00:03

米其林怎麼公佈3次？「1張圖」秒懂2019台北米其林

2019-04-06 18:26

國5已爆塞！車潮湧向市區用餐防癱瘓交通 警站崗備戰

2019-04-06 17:02

紅酒配牛肉恐有3大壞處！營養師：腸胃不好應避免

2019-04-06 13:31

米其林必比登加持 饒河夜市紅燒牛肉麵牛雜湯、阿國滷味提早賣光光

2019-04-06 16:20

美餐飲店賣波霸薯條 朱學恒搖頭：以為特級廚師小當家？

2019-04-06 08:25

71歲前空廚中風後失智 太太用這種方法幫他找回自信

2019-04-06 14:49

只穿經典款衣服、學會自己下廚 過出「窮人優雅生活」

2019-04-06 16:39

台菜=路邊流水席？正版不輸法國菜 連天皇也念念不忘

2019-04-07 11:00

張鈞甯、昆凌都被圈粉 Chloé C包款名人卡司好強大

2019-04-06 17:10

國5下午2時起北向高乘載 雪隧已回堵6.5公里

2019-04-06 12:51

西半部一片「橘」 環保署：下午空氣品質更差

2019-04-07 10:51

看這裡！一次搞懂失智協助資源

2019-04-06 19:56

快戴口罩！全台空品唯獨這裡正「紅害」

2019-04-06 14:48

準公幼 三分之一家長遇到收費不合理情形

2019-04-06 23:56

台鐵新版App明天上架！ 9日開放訂購個人票

2019-04-06 13:39

國5北上宜蘭頭城段紫爆！雪隧回堵8.5公里

2019-04-06 14:49

蟬聯必比登推介 海友十全排骨老闆：生意多1、2成

2019-04-06 16:25

醫師：B肝抗原消失 不代表沒有肝癌風險

2019-04-07 08:25

夏姿訂製服 以瓷器為靈感呼應女性窈窕曲線

2019-04-06 21:51

國5回堵6.5公里恐塞到半夜 改走北宜公路省半個小時

2019-04-06 16:31

收假日國道疏導措施看這 上午10點前免收通行費

2019-04-07 09:04

【生活點滴】林沐雨／沒有新郎的婚紗照

2019-04-07 06:00

雪隧回堵8公里！國5即刻起至晚上9時北向高乘載

2019-04-06 14:02

痣雖小但恐病變 但醫師警示：小心5大地雷症狀

2019-04-06 12:15

【賞文迴響】遊俠／「內賊」悲歌

2019-04-07 06:00

凱特布蘭琪拉著行李箱都像走紅毯 真是母胎巨星

2019-04-06 16:48

收假下午最會塞！國道北返早點上路

2019-04-07 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top