小型農機補助開跑 今年擴大補助8億

2019-04-07 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



農村人力不足，農委會為紓解農村勞動力不足，今年加碼8億元，補助農民購買小型農機，申請到今年10月31日止，高雄市農業局今天提醒，有需求的農友可向所在地農會申請，已申請核准，4月15日起就可向受理農會申領補助款。

高雄市農業局說，今年農委會擴大補助8億元，補助農友購置常用中耕管理機、農地搬運車、田間搬運機、動力噴霧機、動力施肥機、採茶機、剪茶機、樹枝打碎機、土壤鑽孔機、電剪、自走式噴霧車、割草機、蔬果分級機、豆類選別機、鏈鋸及自走式升降作業機等16種小型農機具，各機種都訂有補助上限額度，依實際購買金額補助三分之一，採先申請再購買方式。

農業局說，只要具有機、產銷履歷與台灣優良農產品等驗證、台灣農產品生產追溯條碼(QR code)、友善環境耕作登錄、農業產銷班班員、行政院農業委員會輔導青年農民、農民健康保險被保險人或參與對地綠色環境給付計畫有案者等資格農友，只須攜帶身分證明文件，到所在地農會填妥申請表就可完成申辦，每位農友可申請農機補助1台。