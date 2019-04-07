社交障礙重複行為 臨床研究：自閉症男多於女

2019-04-07 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



傳統刻板印象認為女性較為內向害羞且多愁善感，可能有較多的憂鬱和自閉傾向，但根據臨床研究顯示自閉症患者男性多於女性，男女比例約為3-4：1。台大醫院竹東分院精神科醫師許瑜真表示，根據今年3月由瑞典兒童青少年精神科學團隊發表的最新研究結果指出，女性需要更多的腦部變異才會表現出自閉特質，而且腦部影像的變化亦和男性的自閉症者不同，顯示男女的自閉症可能有著本質上的不同。

許瑜真解釋，「自閉症」或是近年來越來越常聽到的「亞斯伯格症」，其實都是屬於「自閉症類群障礙(Autism Spectrum Disorder，簡稱ASD)」的一部分，自閉症類群障礙的兩大核心症狀為「社交溝通互動的障礙」以及「侷限且重複的行為、興趣或活動」，包含較難理解別人的情緒、溝通品質不良、眼神接觸較少、有特定的習慣且堅持度高、對於感覺刺激較敏感、反覆做同樣的動作等。由於障礙的嚴重程度不一，需要的協助與治療也不盡相同。

許瑜真說，隨著對於幼兒及成人自閉症者的研究增加，治療方式亦越來越多元，對於自閉症者及其家庭來說，越早認識這些特質，就有機會早點接受醫療協助以及避免誤會的產生，早期診斷也可以提早特殊教育的介入時機，給孩子完整的資源協助。