昨提前北返車多 高公局預估今晚6時後國1、3可望紓解

2019-04-07 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天是清明節假期收假日，高公局說，國5直到今天凌晨2點才恢復正常行車速度，國1、3的車流到昨晚8點以後紓解。因為民眾提前北返，預估今天車流量將比昨天少一點，下午2時以後西部國道從中部的瓶頸路段開始壅塞，晚間6時左右可望紓解，

昨天國道的總延車公里為120.5百萬車公里，與預估的120萬相近，高公局說，因為民眾分批上路，預估今天一整天為112萬延車公里，較昨天少一點。上午9時開始，國5頭城-坪林北上已出現「紅色路段」，車速不到40公里，坪林-南港雙向車流量也大，時速不到80公里。

高公局科長蔡明哲指出，「國5提早現車潮，是不錯的現象，代表用路人提前出發。」昨天國5在中午12點半以後才有時速不到40公里的壅塞，今天凌晨1點紅色路段才消失，凌晨2點才恢復正常，西部國道也塞到晚上8時。

除了國5，高公局預判下午2時以後，壅塞路段將出現在國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北、國3北上竹山至中興路段、草屯至霧峰、沙鹿至大甲、大山至香山、關西至大溪。蔡明哲指出，因用路人分批北返，今天應不致有長路段的壅塞，會是小路段的瓶頸。