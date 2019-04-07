私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

2019-04-07 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



據觀察，外科醫師似乎容易中年發福，原因在於外科醫師壓力大，應酬也多。本報資料照片 分享 facebook 「我家院長減重有成，體重少了快十公斤」

「那不錯呀！」

「對呀！他從130多公斤降至120多公斤」

「這..... 」

對於絕大部分醫師來說，挪出時間運動是一件奢侈的事，忙於看診、手術，或做臨床研究，實在很難有時間做運動，不少男醫師唸書時，體格一級棒，玉樹臨風，但晉升至主治醫師，昔日八塊肌早已變成肥油肚，模樣判若兩人。

就有教授級心臟內科醫師看診時，循循善誘地勸導慢性三高患者應每天量血壓，規律用藥，但只要提到「控制體重」、「腰圍不能太粗」時，患者眼光總會反射性地投向該醫師中廣肥肚。

為了不讓患者看「扁」他，加上體重逼近一百公斤，一走路就喘，該名教授厲行減重計畫，飲食節制，外加運動，在一年內居然減了20多公斤，在對病人做衛教宣導時，更有自信。

至於這名120多公斤超重名醫，年輕時可是醫學系網球校隊，身材結實，長相英俊，擁有「校草」封號，只可惜，執醫後的20多年來，職位、成就與體重成正比。

唸書時，體重約60、70公斤，從實習、住院、總醫師、主治醫師、主任，升上教授，一帆風順，堪稱人生勝利組，但體重也隨之往上直飆，目前體重約是年輕時一倍，辦公室椅子已經被他坐壞好幾把。

據觀察，與內科醫師相較，外科醫師似乎更容易中年發福，這讓很多人好奇，內科醫師多於靜態活動，坐著看診，運動量較少，但外科醫師開刀時總是站著，鮮少坐著休息，為何還會成為中年胖叔？

原因在於外科醫師壓力大，應酬也多，不少人喜歡品酒，卻很少運動。此外，一台大刀開下來，下刀時，常是凌晨清晨，作息日夜顛倒，神經傳導系統失調，長期下來，腰圍相當驚人。

進一步分析這幾年罹患心肌梗塞、腦中風等心血管急重症的醫師，以外科系居多，就在人生最精華、操刀技巧最顛峰的時期，遭逢巨變，習得一身好本領，卻難以施展，確實令人遺憾，也非國家之福。

為了在醫學舞台上站得更久，活得更健康，最近一年來，許多醫師參與「瘦身群族」，成員先下載特殊APP，智慧手機每天深夜自動上傳當天行走步數，每天結算一次，如果走不到一萬步，少一步罰一元。

恐怖吧！如果一天少走六千步，就被罰六千元，不過，群族訂出了懲金上限，每個月累積懲罰金額最高五萬元，罰金就作為群族的公積金，不少醫師礙於面子，看診空檔，養成走路習慣，多多走動，免得成為當月的「麵龜王」。

相較之下，六七年級生醫師運動風氣好多了，有些人上健身房，勤練健身，在臉書、社群網站大方展現肌肉，少數醫師則熱衷於馬拉松，不僅參加國內半馬、全馬，更常飛至國外，參與國際知名馬拉松賽事。

醫師是病人的最好榜樣，如果自己是老菸槍，怎能要求病人戒菸，要是自身挺著一顆肥肚，體重破百，像似一尊彌樂佛，這很難要求病患少吃多運動吧！