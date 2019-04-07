醫師：B肝抗原消失 不代表沒有肝癌風險

2019-04-07 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



醫師指出，B型肝炎帶原者罹患肝癌的風險是健康者的10倍，即使表面抗原消失，罹癌風險還是高達常人的2.3倍。本報資料照片 分享 facebook B肝帶原者的抗原消失了，是否代表不會進展為肝癌？林口長庚醫院副院長、肝膽胃腸科主治醫師簡榮南指出，並非如此。醫師指出，B型肝炎帶原者罹患肝癌的風險是健康者的10倍，即使表面抗原消失，罹癌風險還是高達常人的2.3倍之多，因此仍要持續追蹤肝臟健康。

B型肝炎病毒感染人體後，人體的免疫系統會加以攻擊，每10個人當中約有4人持續遭病毒感染，另5至6人則變成健康的帶原者。在這些健康帶原者體內，相關的蛋白質會卡在肝細胞的基因當中，隨著這群人年齡增長、肝細胞凋亡，死去肝細胞當中卡著的蛋白質也會跟著消逝。這就是許多帶原者到了50、60歲突然發現表面抗原消失的原因之一。

不過，B型肝炎表面抗原消失並不代表再無肝癌風險，簡榮南指出，根據研究，B型肝炎帶原者罹患肝癌的風險是健康者的10倍，即使表面抗原消失，罹癌風險還是高達常人的2.3倍之多。尤其是已經有肝硬化的帶原者，這群人的肝臟細胞在不斷發炎與修復的過程當中，可能發生細胞修復不完整而癌化的情形，因此罹癌風險仍舊高。

簡榮南指出，一般建議，健康的B型肝炎帶原者每半年抽血檢驗肝功能與胎兒蛋白，並作超音波檢查；B型肝炎表面抗原消失、且沒有肝硬化的人，可延長至每年作一次上述檢查；若是B型肝炎表面抗原消失、但已經有肝硬化的情形，就得每3-4個月作一次上述檢查，以追蹤肝臟健康。