親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

密切監測血糖、控制飲食 她幾乎把爸爸的血糖藥減掉了

2019-04-07 08:22聯合報 記者羅真╱即時報導

「血糖控制在範圍了，還需要吃這麼多藥嗎？」「藥物何時可以減量？」這是許多糖尿病患者與照顧者的心中的疑惑。讀者張小姐來信分享照顧長輩的經驗，她的父親曾因血糖控制不佳而昏迷住院，從那次經驗後，她開始學習幫爸爸量血糖、控制血糖。

張小姐的父親剛出院時，醫師開立降血糖藥每日早晚各2顆、胰島素製劑每日注射4次，一次處方一周，並囑咐天天量血糖。一周後回診，醫師再開28天，劑量完全相同。

不過張小姐發現，這樣用藥下來，爸爸的血糖值有時偏低，於是她開始自行減藥，但非常注意飲食內容，包括只給他吃正餐而不吃零食、飲食均衡、飲食內容多選低升醣指數（GI）的食物等。

同時她頻繁監測血糖。她發現，自行減藥後，爸爸的血糖值還能完全在糖尿病患者的目標值範圍內，像是飯前血糖約在120-125（毫克／分升）、飯後血糖約在150-160（毫克／分升），未達患者目標值上限，有時數值還更低。

再度回診時，她把這個作法告訴醫師，不過醫師僅說「再觀察看看」，這次的處方內容幾乎一模一樣，僅胰島素劑量低2個單位，處方總天數更長達兩個月。張小姐不解，並決定持續維持飲食控制方案，在控制醣份攝取量的前提下減藥，減到甚至沒吃藥、沒打胰島素，爸爸的血糖都能維持在患者目標值範圍內。

像張小姐這樣自行調整，可行嗎？中華民國糖尿病衛教學會理事長、彰化基督教醫院新陳代謝科主治醫師杜思德盛讚，「這名照顧者真的很用心，正應該如此控制飲食，並密切監測血糖值，藉由監測數值回頭調整飲食內容，不過調整藥物用量前仍建議先與醫師討論」。

杜思德說，糖尿病病人因血糖飆高到需要住院時，胰島素劑量需求必然高，但出院之後，一般來說會因為體內胰島素敏感度提高、加上患者與照顧者開始控制飲食內容，因此不需要施打跟住院時同樣多的劑量。如果患者用藥過量，可能會發生低血糖，嚴重甚至可能變成植物人。

剛出院的患者可能還有許多突發狀況，像是因感染而使血糖異常，需要增加胰島素劑量；若是發生快速變瘦或發生低血糖，則需要將胰島素減量。因此，患者或照顧者應密切注意血糖變化。

彰化基督教醫院糖尿病衛教中心會向患者說明如何監測血糖值、調整藥量，舉例來說，如果早餐飯前血糖低於70（毫克／分升），也就是到了低血糖的程度，睡前胰島素就應調低2個單位。更多正確實用的資訊，民眾可用手機下載中華民國糖尿病衛教學會推出的「講糖」App，內有專業醫師、營養師教學。

中華民國糖尿病衛教學會推出的「講糖」手機App，免費下載。記者羅真／翻攝
中華民國糖尿病衛教學會推出的「講糖」手機App，免費下載。記者羅真／翻攝
分享
血糖理想參考值資料來源／彰基新陳代謝科主治醫師杜思德　製表／羅真
血糖理想參考值資料來源／彰基新陳代謝科主治醫師杜思德　製表／羅真
分享

患者醫師
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

2019-04-07 08:05

電動自行車改裝提速 六都將稽查重罰

2019-04-07 00:03

私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

2019-04-07 08:27

準公幼 三分之一家長遇到收費不合理情形

2019-04-06 23:56

醫師：B肝抗原消失 不代表沒有肝癌風險

2019-04-07 08:25

把握好天氣！今天各地高溫28度以上

2019-04-07 07:49

世衛標準1成…台5歲童蛀牙率逾6成5

2019-04-07 00:12

快下載新版App！台鐵電子車票後天問世

2019-04-07 00:11

不肖托嬰業者虛報收費 家長蒙鼓裡

2019-04-07 00:04

勞部修法未強制「廠住分離 」 移工團體批不痛不癢

2019-04-06 22:24

台北愛樂啟動三大神劇 「彌賽亞」明登國家音樂廳

2019-04-06 21:46

獨／最新！學齡前兒童口腔調查 高屏幼童蛀牙數最多

2019-04-06 21:16

獨╱幼童蛀牙防治成效不彰 衛福部：擬讓加氟食鹽入校園

2019-04-06 21:16

影／太迷人惹禍？車屁股連續被親3次 網笑：裝了強力磁鐵？

2019-04-06 20:00

看這裡！一次搞懂失智協助資源

2019-04-06 19:56

以茶代水狂飲易生腎結石？毒物專家VS營養師激辯 有種茶多喝無妨

2019-04-06 17:21

只穿經典款衣服、學會自己下廚 過出「窮人優雅生活」

2019-04-06 16:39

71歲前空廚中風後失智 太太用這種方法幫他找回自信

2019-04-06 14:49

快戴口罩！全台空品唯獨這裡正「紅害」

2019-04-06 14:48

青蛇可變男變女 四川川劇院帶來巴蜀版「白蛇傳」

2019-04-06 14:43

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

台鐵新版App明天上架！ 9日開放訂購個人票

2019-04-06 13:39

紅酒配牛肉恐有3大壞處！營養師：腸胃不好應避免

2019-04-06 13:31

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14

港人染麻曾至台旅遊 港至今未提供旅遊史

2019-04-06 12:29

悅讀書房／吳明益苦雨之地 自然書寫與小說完美結合

2019-04-06 12:28

悅讀書房／從台灣少年工到美國無間道 書海悅讀

2019-04-06 12:19

痣雖小但恐病變 但醫師警示：小心5大地雷症狀

2019-04-06 12:15

彭啟明：空汙濃度正在跳高 下午應該中南部嚴重

2019-04-06 11:56

體脂計地雷動作！醫生提醒：腳皮厚、腳濕量不準

2019-04-06 11:38

花大錢遊撒哈拉遇雪取消 損失2天團客怒提告

2019-04-06 11:25

驚魂！遠航昨飛新潟班機冒濃煙 乘客猛咳問「出什麼事」

2019-04-06 11:15

把握好天氣！ 下周三鋒面通過、東北季風稍增強

2019-04-06 11:11

風雨前寧靜後！ 國五10點北返車潮又來了 回堵1.5公里

2019-04-06 10:41

病主法上路2014人簽了 衛福部列常見問答供民眾查詢

2019-04-06 10:15

影／參拜日本學問之神 別錯過一蘭合格麵

2019-04-06 10:09

遏止電動自行車改裝亂象 交部擬聯合大稽查

2019-04-06 10:02

準備跟著大甲媽白沙屯媽遶境嗎？ 未來一周天氣看這

2019-04-06 09:26

病人自主權利法上路 研究顯示：半數醫護憂落實困難

2019-04-06 09:21
看更多

熱門文章

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

驚魂！遠航昨飛新潟班機冒濃煙 乘客猛咳問「出什麼事」

2019-04-06 11:15

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14

少女情欲╱自白：其實我從13歲就開始自慰

2019-04-06 15:33

體脂計地雷動作！醫生提醒：腳皮厚、腳濕量不準

2019-04-06 11:38

殺破狼周運勢／水瓶戀情大突破 獅子偏財運佳

2019-04-07 00:00

以茶代水狂飲易生腎結石？毒物專家VS營養師激辯 有種茶多喝無妨

2019-04-06 17:21

明天收假了 北返國道避塞最好這個時間上路

2019-04-06 20:53

4月最好運的星座TOP4 這星座有機會名利雙收

2019-04-05 16:09

花大錢遊撒哈拉遇雪取消 損失2天團客怒提告

2019-04-06 11:25

每日星座運勢／天蠍人際關係好回報 獲得同事信賴

2019-04-07 00:00

國5已爆塞！車潮湧向市區用餐防癱瘓交通 警站崗備戰

2019-04-06 17:02

和男友在家約會這樣穿 太妍和劉寅娜《觸及真心》變身花園精靈

2019-04-06 11:17

米其林怎麼公佈3次？「1張圖」秒懂2019台北米其林

2019-04-06 18:26

紅酒配牛肉恐有3大壞處！營養師：腸胃不好應避免

2019-04-06 13:31

電動自行車改裝提速 六都將稽查重罰

2019-04-07 00:03

國1紫爆！ 國5北上雪隧回堵2公里

2019-04-06 11:28

71歲前空廚中風後失智 太太用這種方法幫他找回自信

2019-04-06 14:49

只穿經典款衣服、學會自己下廚 過出「窮人優雅生活」

2019-04-06 16:39

米其林必比登加持 饒河夜市紅燒牛肉麵牛雜湯、阿國滷味提早賣光光

2019-04-06 16:20

準備跟著大甲媽白沙屯媽遶境嗎？ 未來一周天氣看這

2019-04-06 09:26

美餐飲店賣波霸薯條 朱學恒搖頭：以為特級廚師小當家？

2019-04-06 08:25

國5下午2時起北向高乘載 雪隧已回堵6.5公里

2019-04-06 12:51

吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

2019-04-07 08:05

快戴口罩！全台空品唯獨這裡正「紅害」

2019-04-06 14:48

新竹鬧血荒！快挽袖捐血做公益還可拿鼎王餐券

2019-04-06 11:07

看這裡！一次搞懂失智協助資源

2019-04-06 19:56

國5北上宜蘭頭城段紫爆！雪隧回堵8.5公里

2019-04-06 14:49

私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

2019-04-07 08:27

病人自主權利法上路 研究顯示：半數醫護憂落實困難

2019-04-06 09:21

梧桐塔羅占卜：你容易被愛情牽著走嗎？

2019-04-06 08:58

蟬聯必比登推介 海友十全排骨老闆：生意多1、2成

2019-04-06 16:25

台鐵新版App明天上架！ 9日開放訂購個人票

2019-04-06 13:39

準公幼 三分之一家長遇到收費不合理情形

2019-04-06 23:56

今北返車潮恐塞至晚上 明避開九大地雷路段

2019-04-06 10:44

國5回堵6.5公里恐塞到半夜 改走北宜公路省半個小時

2019-04-06 16:31

雪隧回堵8公里！國5即刻起至晚上9時北向高乘載

2019-04-06 14:02

夏姿訂製服 以瓷器為靈感呼應女性窈窕曲線

2019-04-06 21:51

病主法掀醫界海嘯 專家觀察：糾紛多是醫病溝通不良

2019-04-06 09:12

密切監測血糖、控制飲食 她幾乎把爸爸的血糖藥減掉了

2019-04-07 08:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top