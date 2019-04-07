密切監測血糖、控制飲食 她幾乎把爸爸的血糖藥減掉了

2019-04-07 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



「血糖控制在範圍了，還需要吃這麼多藥嗎？」「藥物何時可以減量？」這是許多糖尿病患者與照顧者的心中的疑惑。讀者張小姐來信分享照顧長輩的經驗，她的父親曾因血糖控制不佳而昏迷住院，從那次經驗後，她開始學習幫爸爸量血糖、控制血糖。

張小姐的父親剛出院時，醫師開立降血糖藥每日早晚各2顆、胰島素製劑每日注射4次，一次處方一周，並囑咐天天量血糖。一周後回診，醫師再開28天，劑量完全相同。

不過張小姐發現，這樣用藥下來，爸爸的血糖值有時偏低，於是她開始自行減藥，但非常注意飲食內容，包括只給他吃正餐而不吃零食、飲食均衡、飲食內容多選低升醣指數（GI）的食物等。

同時她頻繁監測血糖。她發現，自行減藥後，爸爸的血糖值還能完全在糖尿病患者的目標值範圍內，像是飯前血糖約在120-125（毫克／分升）、飯後血糖約在150-160（毫克／分升），未達患者目標值上限，有時數值還更低。

再度回診時，她把這個作法告訴醫師，不過醫師僅說「再觀察看看」，這次的處方內容幾乎一模一樣，僅胰島素劑量低2個單位，處方總天數更長達兩個月。張小姐不解，並決定持續維持飲食控制方案，在控制醣份攝取量的前提下減藥，減到甚至沒吃藥、沒打胰島素，爸爸的血糖都能維持在患者目標值範圍內。

像張小姐這樣自行調整，可行嗎？中華民國糖尿病衛教學會理事長、彰化基督教醫院新陳代謝科主治醫師杜思德盛讚，「這名照顧者真的很用心，正應該如此控制飲食，並密切監測血糖值，藉由監測數值回頭調整飲食內容，不過調整藥物用量前仍建議先與醫師討論」。

杜思德說，糖尿病病人因血糖飆高到需要住院時，胰島素劑量需求必然高，但出院之後，一般來說會因為體內胰島素敏感度提高、加上患者與照顧者開始控制飲食內容，因此不需要施打跟住院時同樣多的劑量。如果患者用藥過量，可能會發生低血糖，嚴重甚至可能變成植物人。

剛出院的患者可能還有許多突發狀況，像是因感染而使血糖異常，需要增加胰島素劑量；若是發生快速變瘦或發生低血糖，則需要將胰島素減量。因此，患者或照顧者應密切注意血糖變化。