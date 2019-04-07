吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

2019-04-07 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局指出，周一、二各地天氣穩定，高溫普遍在29度以上，大台北盆地、中南部地區氣溫更高一些，紫外線指數容易達到過量甚至危險級，本報資料照片 分享 facebook 氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天到周二氣溫逐日升高，西半部高溫將升至30度以上，不過周三鋒面接近、傍晚起北台灣將變天、降雨機率升高。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天各地晴時多雲，白天舒適至微熱，晚略偏涼；午後山區有零星短暫降雨的機率。北部高溫約30度、中部30度、南部32度、東部約29度。明、後天的天氣大多晴朗，白天暖熱似夏，西半部高溫都將升至30度以上；僅午後山區有零星降雨的機率。

然而他提醒今起至周三，金、馬容易有平流霧，西南部清晨有時亦有「輻射霧」發生，影響能見度。

他指出，周三鋒面接近，白天氣溫仍偏高，傍晚起北台灣降雨機率逐漸提高；周四、五鋒面影響，將帶來明顯降雨及氣溫下降。吳德榮說，周四中部以北轉局部雨，周五影響範圍擴大，南部也有降雨機率，北台灣明顯轉涼。

要到周六冷空氣減弱、氣溫會略升，但水氣多，各地仍有降雨機率。不過，各地受影響的程度，不確定性高，模式模擬將持續調整，需再觀察。

中央氣象局說，本周天氣大致分成兩個段落，周二前天氣穩定、暖和；周三起從北往南逐漸轉涼，各地降雨機率增高。

氣象局指出，周一、二各地天氣穩定，高溫普遍在29度以上，大台北盆地、中南部地區氣溫更高一些，紫外線指數容易達到過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水分。

氣象局預測，周三鋒面通過、東北風稍增強，北台灣天氣稍轉涼，高溫25至28度間，但中南部和花東受影響時間較晚，溫度變化不大，仍然是舒適溫暖的天氣，台東一帶受西南風過山沉降增溫影響，有局部高溫發生的機率；降雨方面，北部、東半部及中南部山區降雨機率逐漸增高，中南部平地維持多雲到晴的天氣。

氣象局說，周四至周六東北季風及華南雲雨區東移影響，天氣較不穩定，氣溫方面，北台灣及花蓮較涼，高溫僅22至25度間，其他地區早晚也頗有涼意。