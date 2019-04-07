把握好天氣！今天各地高溫28度以上

2019-04-07 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中央氣象局今早5時發布最新氣象，指今天各地大多是多雲到晴的天氣，東半部地區會有些局部短暫陣雨，其中宜蘭在下午降雨機率比較高，西半部山區午後也有零星降雨的機率。溫度方面，清晨各地舒適到稍涼，低溫約19至23度，白天氣溫明顯上升，各地高溫普遍28度以上，南部近山區及台東大武一帶有機會出現33度以上的高溫。

氣象局指出，昨天天氣穩定，白天明顯回暖，各地高溫都在27度以上，大台北及中南部更來到30度左右。今天台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，僅東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨，金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，清晨、深夜機率會更高，提醒清明連假收假，南來北往、往返離島注意安全。

海上強風特報方面，今上午起台灣東南部海面平均風力將增強至６級，最大陣風８級，船隻請注意。明日台灣東南部海面平均風力將稍減弱。

上午起巴士海峽平均風力將增強至６級，最大陣風８級，明日巴士海峽平均風力將稍減弱。另，今上午至明上午間黃海南部、花鳥山海面及東海北部將有風變，風向將由偏南風轉為偏北風。高壓梯度增強影響，明下午起黃海南部及花鳥山海面平均風力將增強至６級，雷雨區最大陣風８至９級，船隻請注意。