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世衛標準1成…台5歲童蛀牙率逾6成5

2019-04-07 00:12聯合報 記者鄧桂芬／台北報導

台灣五歲兒童平均蛀牙顆數三點四四顆、蛀牙率百分之六十五點四三。 圖／聯合報系資料...
台灣五歲兒童平均蛀牙顆數三點四四顆、蛀牙率百分之六十五點四三。 圖／聯合報系資料照片
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最新學齡前兒童口腔健康調查出爐，五歲兒童平均蛀牙顆數三點四四顆、蛀牙率百分之六十五點四三，雖較之前下降，但與世界衛生組織建議五歲兒童蛀牙率僅有一成，相距仍遠；超過四成五的五歲幼童有輕微及中度以上牙菌斑，代表潔牙不淨，顯示幼兒口腔健康仍有進步空間。

衛福部心口司長諶立中表示，我國幼童蛀牙率確實比國外高，今年將在健兒門診針對家長推動幼兒口腔保健衛教，另擬爭取讓家用加氟食鹽進入校園營養午餐，提升孩童牙齒防護力。

高雄醫學大學口腔衛生系副教授何佩珊指出，此次調查從前年一月至去年十二月間，有一○一四五名零到六歲幼童接受口腔檢查，其主要照顧者則填寫問卷。結果發現，五歲幼兒平均蛀牙顆數三點四四顆，比起前次的五點四四顆，減少兩顆；五歲蛀牙率從百分之七十九點卅二下降至百分六十五點四三。

「蛀牙顆數和蛀牙率下降是好消息，但不應高興太早。」何佩珊說，口腔保健的目標是讓學齡前孩子不要蛀牙，世界衛生組織於二○一○年訂定五歲兒童無蛀牙率應達九成，等於只容許不到一成的孩子蛀牙。何佩珊解釋，一旦蛀牙，再蛀牙機會增加，想辦法讓孩子「不要蛀牙」才是正本清源之道。

調查也發現，百分之四十五點五一的五歲幼童有輕微及中度以上牙菌斑，代表潔牙不淨。何佩珊指出，孩子隨著成長開始自己刷牙，但家長及照顧者仍扮演關鍵角色，例如孩子在幼兒園吃早餐、午餐及甜點，若老師能在用餐後協助孩子正確刷牙，不但可避免蛀牙，也減少牙菌斑及牙結石，避免未來出現早發性牙周病。

諶立中指出，台灣曾經小區域試辦「飲水加氟」，盼提升幼兒牙齒健康，但外界憂心台灣靠海，常吃的海鮮含氟量已高，試辦計畫並不成功。衛福部於是規畫食鹽加氟，在台鹽協助下於二○一六年推出家用加氟食鹽，但普及率有限。諶立中說，將與食藥署討論，未來加氟食鹽使用於學校營養午餐及公司團膳的可能性。

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