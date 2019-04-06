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勞部修法未強制「廠住分離 」 移工團體批不痛不癢

2019-04-06 22:24聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

前年與去年分別發生桃園矽卡、敬鵬工廠大火，造成重大死傷，引發社會關注移工宿舍安全，移工團體提出「廠住分離」訴求，勞動部日前預告「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」修正草案，新增「雇主聲明事項」，要求雇主自主報備是否落實廠住分離、住宿遠離危險性工作場所、依規定申報建築物公安、消防檢查等。

對此，移工團體批只是要雇主做聲明動作，缺乏強制力，「不痛不癢。」

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，這次修正草案主要重點，是將建築管理、消防安全規範回歸到主管單位認定，避免移工宿舍因消防或建管不合格導致意外，只要宿舍符合法規，就有一定的安全把關。

薛鑑忠強調，建管、消防是原本就有的規範，「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」草案中要求雇主自主報備，重點是要雇主「誠實聲明」，若雇主沒有申報建管、消防檢查，勞動部會篩選高風險個案，移交權責機關處理，不會直接影響雇主申請許可結果，但如果雇主聲明造假就很嚴重，將依違反《就業服務法》處以30到150萬元，並廢止招募或聘僱許可，兩年內都不再核發招募許可。

台灣國際勞工協會（TIWA）成員吳靜如表示，勞動部官員一再推託，稱經濟部法規原本就規定廠房與員工宿舍同時存在是合法的，但移工團體訴求的「廠住分離」，指的是讓移工宿舍與工廠不要在同一棟建物，且須計算宿舍位置離內含危險物質的廠房、倉庫有一定的安全距離，避免大火或爆炸意外發生時遭波及，並非直接要求宿舍不能蓋在工廠區，「實務上完全做得到，根本不會動到經濟部法規。」

吳靜如也質疑，就算新增「雇主聲明事項」，但只採自主報備制，全台移工七十幾萬人，政府單位有人力去稽查雇主聲明事項是否屬實嗎？結果只是不痛不癢，移工生死仍需自負。

中華民國人力仲介協會理事長胡中裕說，仲介端其實贊成「廠住分離」，這樣才能確保移工安全，但勞動部應考量許多中小型工廠能力問題，要求移工住宿需符合建管、消防規範，有多少工廠能馬上改善或另覓合格空間？「許多大專院校宿舍都不見得做得到。」

移工團體去年到勞動部強烈主張移工宿舍需「廠住分離 」，但3月中旬預告的「外國人生...
移工團體去年到勞動部強烈主張移工宿舍需「廠住分離 」，但3月中旬預告的「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」修正草案，卻只要求雇主須聲明報備，沒有強制規範。本報資料照片
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移工宿舍勞動部
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