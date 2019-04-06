洗澡費、冷氣費…三成準公共化托育家長遇收費不合理

2019-04-06 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



政府端出育兒牛肉，幼兒送托準公共化托嬰中心及簽約保母，每月補助六千元；幼兒進入六都準公共化幼兒園，每月收費不超過四千五百元。但兒福聯盟調查發現，送準公共化服務家長中，至少有三分之一遇到收費不合理現象，例如收費超過縣市核定上限、簽約後加收費用及巧立名目等。

一名家長向兒福聯盟指出，孩子送進托嬰中心後，簽約時雖明訂每月一萬五千元，但拿到帳單卻快要兩萬元，多出的五千元，一問之下是為孩子額外按摩、洗澡等費用。帳單雖未一一列舉，但擔心孩子成為兒虐事件的主角，家長決定花錢了事。

兒福聯盟基金會三月進行網路問券調查，有效問券九千七百多分，分別調查使用準公共化托育服務及準公共化幼兒園；使用托育服務家長兩千一百多位，其中使用準公共化托育服務占三成二，這些家長中有四成多遇收費不合理現象。

最常見的是費用超過縣市核定上限，占24%，其次為簽約後漲價，占9%，第三名為業者巧立名目超收費用，占5%。兒聯政策中心主任李宏文表示，巧立名目名義很多，如散步費、洗澡費、冷氣費等，少則每次一百元出頭，多則五百元，每個月零零總總加起來，也是一筆不少的費用。

呂姓家長指出，去年找到一位加入準公共化簽約的保母，正慶幸剛好趕上政府補助的腳步，第一個月收費用如合約簽訂，到了第二個月，保母就說要收冷氣費，每個月五百元。

保母對呂姓家長說，家裡雖然有裝冷氣，平時都不會開，「為了要照顧你的小孩才必須要開。」並強調冷氣開了自己也有吹，並未把所有電費都加在家長身上，僅酌收費用。呂姓家長第一時間忍下來，沒想到下一個月保母又要求，每度電將以五元計算，讓他有被層層扒皮之感。

高雄某知名幼兒園也被家長指控，每個月巧立名目的費用多元，光是教材費就可以額外收到三千元。兒盟調查也發現，有家長說，部分收費項目令人瞠目結舌，像散步費、洗澡費、感官統合費等。

同時也詢問家長為何不檢舉？李宏文指出，根據家長簡答內容，多數都是「小孩在保母、托嬰中心手上，不敢輕舉妄動」、「檢舉後若沒人照顧再找機構很麻煩」、「比起重找好的保母，能用錢解決都是小事」等。

調查也發現，家中小孩就讀幼兒園家長2400位，其中就讀準公共化幼兒園450位，有三成一遇收費不合理，最常見的也是費用超過縣市核定上限，占18%，其次是簽約後漲價，占5%，第三名為餐點太差，占5%。

教育部日前宣布，幼兒園規模60人以下，收費在一萬元以下；61至120人，每月收費九千以下；121人以上，收費八千元以下；加入準公幼，每月收費不超過四千五百元。但兒盟從問券調查實際收費，近一千位家長回答，二成七收費在一萬元以下，八成二在一萬元以上。

李宏文批評，多數家長根本享受不到四千五百元的補助，政府與其將這筆錢花在補助上，不如廣設公幼、公托，要仰賴私人機構不賺錢又有品質地，撐起兒童福利政策，令人堪慮。業者巧立名目、超收費用比預期還嚴重，政府應有監督及退場機制，以免補助落入業者口袋，形同政策失靈。

靠北惡質幼兒園版主表示，巧立名目家長還能察覺，若幼兒園向地方政府提報價格與實際收費不同，家長根本無從得知；準公共化幼兒園每月收費四千五百元，幼兒園將收費項目拆解後，加總可能比原本的月費還貴，業者此舉根本大吃政府及家長豆腐。

衛福部社家署長簡慧娟對此回應，日前已修訂兒權法，加重對兒虐、性侵兒童處分，稽查有一定限制，仍需要家長一起監督，才能遏制業者超收費用等違規情節，家長檢舉即使匿名也會受理。