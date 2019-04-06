台北愛樂啟動三大神劇 「彌賽亞」明登國家音樂廳

2019-04-06 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



2019年，台北愛樂啟動三大神劇計畫，首部曲神劇《彌賽亞》，明日(4月7日)在國家音樂廳率先登場。適逢韓德爾逝世260週年，除了向一代大師韓德爾致敬，也用音樂慶祝一年一度的復活節盛事。

本次特別邀請指揮大師呂紹嘉率領NSO國家交響樂團，與台北愛樂合唱團及林慈音、翁若珮、李世釗及葉展毓等四位國內一流聲樂家聯手獻演全本鉅作，

西方音樂史上，韓德爾《彌賽亞》、海頓《創世記》及孟德爾頌《以利亞》同列為三大神劇。2019年恰逢韓德爾逝世260週年，海頓逝世210週年紀念，以及孟德爾頌誕生210週年。「對於古典樂迷與合唱團員而言，這三位作曲家的最大公約數，便是三大神劇」，，台北愛樂音樂總監古育仲表示：台北愛樂將挑戰於一年之內製作演出全本三大神劇，分別與三位國內外知名指揮、三大國內樂團，以及台灣獨唱家們合作。

《彌賽亞》(Messiah)為巴洛克時期作曲家韓德爾（George Frideric Handel, 1685-1759）所創作的大型神劇。《彌賽亞》自1742年首演後即造成轟動，當中的〈哈雷路亞〉更是家喻戶曉；最著名的佚事莫過於英王喬治二世在聽到〈哈雷路亞〉時不禁感動而自座位上起立聆賞！此一傳統更是跨越時空流傳至今，當音樂演奏到〈哈雷路亞〉大合唱，觀眾便挺身起立。

據文獻記載，台灣最早演出《彌賽亞》的紀錄，為1923年於淡水中學校演出〈哈雷路亞〉的選段；而台北愛樂合唱團與NSO國家交響樂團曾於2001年首度合作演出《彌賽亞》，由當時NSO音樂總監林望傑指揮；2019年將由呂紹嘉指揮全本《彌賽亞》。