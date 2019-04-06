親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

阿妹「三天三夜」創作人享年45歲 好友驚嘆：天妒英才

二氧化碳濃度創300萬年來新高 專家警告地球危險了

台北愛樂啟動三大神劇 「彌賽亞」明登國家音樂廳

2019-04-06 21:46聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

2019年，台北愛樂啟動三大神劇計畫，首部曲神劇《彌賽亞》，明日(4月7日)在國家音樂廳率先登場。適逢韓德爾逝世260週年，除了向一代大師韓德爾致敬，也用音樂慶祝一年一度的復活節盛事。

本次特別邀請指揮大師呂紹嘉率領NSO國家交響樂團，與台北愛樂合唱團及林慈音、翁若珮、李世釗及葉展毓等四位國內一流聲樂家聯手獻演全本鉅作，

西方音樂史上，韓德爾《彌賽亞》、海頓《創世記》及孟德爾頌《以利亞》同列為三大神劇。2019年恰逢韓德爾逝世260週年，海頓逝世210週年紀念，以及孟德爾頌誕生210週年。「對於古典樂迷與合唱團員而言，這三位作曲家的最大公約數，便是三大神劇」，，台北愛樂音樂總監古育仲表示：台北愛樂將挑戰於一年之內製作演出全本三大神劇，分別與三位國內外知名指揮、三大國內樂團，以及台灣獨唱家們合作。

《彌賽亞》(Messiah)為巴洛克時期作曲家韓德爾（George Frideric Handel, 1685-1759）所創作的大型神劇。《彌賽亞》自1742年首演後即造成轟動，當中的〈哈雷路亞〉更是家喻戶曉；最著名的佚事莫過於英王喬治二世在聽到〈哈雷路亞〉時不禁感動而自座位上起立聆賞！此一傳統更是跨越時空流傳至今，當音樂演奏到〈哈雷路亞〉大合唱，觀眾便挺身起立。

據文獻記載，台灣最早演出《彌賽亞》的紀錄，為1923年於淡水中學校演出〈哈雷路亞〉的選段；而台北愛樂合唱團與NSO國家交響樂團曾於2001年首度合作演出《彌賽亞》，由當時NSO音樂總監林望傑指揮；2019年將由呂紹嘉指揮全本《彌賽亞》。

台北愛樂三大神劇計畫首部曲–神劇《彌賽亞》將於4月7日晚間19:30在國家音樂廳演出。演出詳情請洽台北愛樂www.tpf.org.tw或兩廳院售票系統。

台北愛樂啟動三大神劇計畫，首部曲《彌賽亞》演出團隊合照。圖/台北愛樂提供
台北愛樂啟動三大神劇計畫，首部曲《彌賽亞》演出團隊合照。圖/台北愛樂提供
分享

交響樂團兩廳院售票淡水
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

不再視為禁忌 人類遺骸首度列入文資法

2019-04-05 22:38

只穿經典款衣服、學會自己下廚 過出「窮人優雅生活」

2019-04-06 16:39

以茶代水狂飲易生腎結石？毒物專家VS營養師激辯 有種茶多喝無妨

2019-04-06 17:21

影／太迷人惹禍？車屁股連續被親3次 網笑：裝了強力磁鐵？

2019-04-06 20:00

洗澡費、冷氣費…三成準公共化托育家長遇收費不合理

2019-04-06 22:03

獨／最新！學齡前兒童口腔調查 高屏幼童蛀牙數最多

2019-04-06 21:16

獨/幼童蛀牙防治成效不彰 衛福部：擬讓加氟食鹽入校園

2019-04-06 21:16

看這裡 一次搞懂失智協助資源

2019-04-06 19:56

71歲前空廚中風後失智 太太用這種方法幫他找回自信

2019-04-06 14:49

快戴口罩！全台空品唯獨這裡正「紅害」

2019-04-06 14:48

青蛇可變男變女 四川川劇院帶來巴蜀版「白蛇傳」

2019-04-06 14:43

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

台鐵新版App明天上架！ 9日開放訂購個人票

2019-04-06 13:39

紅酒配牛肉恐有3大壞處！營養師：腸胃不好應避免

2019-04-06 13:31

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14

港人染麻曾至台旅遊 港至今未提供旅遊史

2019-04-06 12:29

悅讀書房／吳明益苦雨之地 自然書寫與小說完美結合

2019-04-06 12:28

悅讀書房／從台灣少年工到美國無間道 書海悅讀

2019-04-06 12:19

痣雖小但恐病變 但醫師警示：小心5大地雷症狀

2019-04-06 12:15

彭啟明：空汙濃度正在跳高 下午應該中南部嚴重

2019-04-06 11:56

體脂計地雷動作！醫生提醒：腳皮厚、腳濕量不準

2019-04-06 11:38

花大錢遊撒哈拉遇雪取消 損失2天團客怒提告

2019-04-06 11:25

驚魂！遠航昨飛新潟班機冒濃煙 乘客猛咳問「出什麼事」

2019-04-06 11:15

把握好天氣！ 下周三鋒面通過、東北季風稍增強

2019-04-06 11:11

風雨前寧靜後！ 國五10點北返車潮又來了 回堵1.5公里

2019-04-06 10:41

病主法上路2014人簽了 衛福部列常見問答供民眾查詢

2019-04-06 10:15

影／參拜日本學問之神 別錯過一蘭合格麵

2019-04-06 10:09

遏止電動自行車改裝亂象 交部擬聯合大稽查

2019-04-06 10:02

準備跟著大甲媽白沙屯媽遶境嗎？ 未來一周天氣看這

2019-04-06 09:26

病人自主權利法上路 研究顯示：半數醫護憂落實困難

2019-04-06 09:21

病主法掀醫界海嘯 專家觀察：糾紛多是醫病溝通不良

2019-04-06 09:12

懊悔沒對癌末夫說我愛你 「面對死亡準備非常重要」

2019-04-06 09:07

熱得像夏天！ 鄭明典提醒：多喝水別中暑了

2019-04-06 08:53

美餐飲店賣波霸薯條 朱學恒搖頭：以為特級廚師小當家？

2019-04-06 08:25

迎台灣地表最大遷移活動的媽祖遶境 台鐵明天加開車次

2019-04-06 08:05

下周三變天！ 吳德榮：下周五影響範圍擴大

2019-04-06 07:14

長輩不想接受失智症篩檢 專家：以「健康檢查」代替

2019-04-06 07:08

05:24屏東發生有感地震 規模4.4

2019-04-06 06:01

加油趁現在！下周油價估漲0.1～0.3元

2019-04-06 05:59
看更多

熱門文章

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

驚魂！遠航昨飛新潟班機冒濃煙 乘客猛咳問「出什麼事」

2019-04-06 11:15

都幾點了！國道唯獨這裡深夜還在「一條紅」

2019-04-05 23:16

05:24屏東發生有感地震 規模4.4

2019-04-06 06:01

美餐飲店賣波霸薯條 朱學恒搖頭：以為特級廚師小當家？

2019-04-06 08:25

下周三變天！ 吳德榮：下周五影響範圍擴大

2019-04-06 07:14

少女情欲╱自白：其實我從13歲就開始自慰

2019-04-06 15:33

體脂計地雷動作！醫生提醒：腳皮厚、腳濕量不準

2019-04-06 11:38

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14

以茶代水狂飲易生腎結石？毒物專家VS營養師激辯 有種茶多喝無妨

2019-04-06 17:21

花大錢遊撒哈拉遇雪取消 損失2天團客怒提告

2019-04-06 11:25

迎台灣地表最大遷移活動的媽祖遶境 台鐵明天加開車次

2019-04-06 08:05

明天收假了 北返國道避塞最好這個時間上路

2019-04-06 20:53

國5已爆塞！車潮湧向市區用餐防癱瘓交通 警站崗備戰

2019-04-06 17:02

每日星座運勢／水瓶快樂日適合分享 有機會拓人脈

2019-04-06 00:00

和男友在家約會這樣穿 太妍和劉寅娜《觸及真心》變身花園精靈

2019-04-06 11:17

「薪資不符期望」 出版傳播不動產業離職率高

2019-04-06 09:31

健康你我他／每天空口咬合 乾隆護牙祕訣

2019-04-06 00:46

米其林怎麼公佈3次？「1張圖」秒懂2019台北米其林

2019-04-06 18:26

紅酒配牛肉恐有3大壞處！營養師：腸胃不好應避免

2019-04-06 13:31

國1紫爆！ 國5北上雪隧回堵2公里

2019-04-06 11:28

出遊北返車潮將湧入國道 預期壅塞路段有這些

2019-04-06 07:44

71歲前空廚中風後失智 太太用這種方法幫他找回自信

2019-04-06 14:49

準備跟著大甲媽白沙屯媽遶境嗎？ 未來一周天氣看這

2019-04-06 09:26

加油趁現在！下周油價估漲0.1～0.3元

2019-04-06 05:59

不再視為禁忌 人類遺骸首度列入文資法

2019-04-05 22:38

只穿經典款衣服、學會自己下廚 過出「窮人優雅生活」

2019-04-06 16:39

熱得像夏天！ 鄭明典提醒：多喝水別中暑了

2019-04-06 08:53

快戴口罩！全台空品唯獨這裡正「紅害」

2019-04-06 14:48

國5下午2時起北向高乘載 雪隧已回堵6.5公里

2019-04-06 12:51

全身癢並非皮膚病！ 老翁就醫赫然發現罹癌

2019-04-05 16:57

如果還沒被Virgil Abloh圈粉 是時候成為LV全新Staples系列的頭號粉絲

2019-04-05 23:06

補眠錯了嗎？ 醫：愈補愈難眠

2019-04-06 00:46

不上凱道也能參加總統府音樂會 明晚直播看這裡

2019-04-05 22:51

國5北上宜蘭頭城段紫爆！雪隧回堵8.5公里

2019-04-06 14:49

民航特考 新增飛航、適航檢查員類科

2019-04-05 23:06

新竹鬧血荒！快挽袖捐血做公益還可拿鼎王餐券

2019-04-06 11:07

病人自主權利法上路 研究顯示：半數醫護憂落實困難

2019-04-06 09:21

蟬聯必比登推介 海友十全排骨老闆：生意多1、2成

2019-04-06 16:25

【晨光幫幫忙】劉昭儀、童嘉／千面女郎教養術

2019-04-06 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top