獨/幼童蛀牙防治成效不彰 衛福部：擬讓加氟食鹽入校園
衛生署（今衛福部）自2012年起全面深入幼兒園進行幼兒塗氟，花東偏鄉更是每3個月塗一次，蛀牙率仍沒明顯減少。衛福部表示，今年起推動健兒門診進行家長的幼兒口腔保健衛教，另擬爭取讓目前的家用加氟食鹽能進到校園做營養午餐，幫助提升孩童的牙齒防護力。
衛福部心口司長諶立中表示，我國幼童蛀牙率確實比國外高很多，以美國為例，食物特別甜，還很愛喝碳酸飲料，其幼兒口腔預防保健的公共衛生政策也沒台灣做得徹底，但蛀牙率卻特別低，推測可能與美國看牙非常昂貴有關，所以重視口腔保健。
不過，美國有執行一項「飲水加氟」措施，全球約有20多個國家都在執行這套全民護牙辦法。
諶立中說，台灣曾經小區域做過試辦，但外界憂心台灣是靠海國家，比陸地國家吃更多海鮮，而海鮮含氟量高，喝氟水恐讓氟的攝取量過多，造成額外的健康問題，導致試辦計畫草草結束。
衛福部於2014年起改規畫食鹽加氟政策，在台鹽協助下於2016年推出家庭用的加氟食鹽產品。但諶立中坦言，產品的加氟量有調低，而很多家庭用的是沒加氟的進口鹽，加上外食族愈來愈多，加氟食鹽普及率有限，推得不算成功。
為了讓加氟食鹽能被更多民眾食用，諶立中說，已預計和食藥署討論，未來加氟食鹽使用於學校營養午餐及公司團膳的可能性。若有機會，他會重新考慮飲水加氟，「否則只是幼兒塗氟或兒童窩溝封填，花大錢做老半天卻效果有限。」
此外，除了在媽媽手冊內進行幼童口腔保健衛教以及印製宣傳單張，衛福部也正在討論於健兒門診中，直接提供新手爸媽幼童口腔保健知識。
對於專家建議讓口腔衛生專業人員深入社區對幼童照顧者進行口腔健康宣導，諶立中說，他支持深入社區做法，但不排除請已蹲點在各社區的公衛護士執行，於家訪時直接宣導或提供衛教單張，家戶有任何問題也可去衛生所詢問，而相關做法可以再討論。
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