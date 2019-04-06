獨/幼童蛀牙防治成效不彰 衛福部：擬讓加氟食鹽入校園

2019-04-06 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛生署（今衛福部）自2012年起全面深入幼兒園進行幼兒塗氟，花東偏鄉更是每3個月塗一次，蛀牙率仍沒明顯減少。衛福部表示，今年起推動健兒門診進行家長的幼兒口腔保健衛教，另擬爭取讓目前的家用加氟食鹽能進到校園做營養午餐，幫助提升孩童的牙齒防護力。

衛福部心口司長諶立中表示，我國幼童蛀牙率確實比國外高很多，以美國為例，食物特別甜，還很愛喝碳酸飲料，其幼兒口腔預防保健的公共衛生政策也沒台灣做得徹底，但蛀牙率卻特別低，推測可能與美國看牙非常昂貴有關，所以重視口腔保健。

不過，美國有執行一項「飲水加氟」措施，全球約有20多個國家都在執行這套全民護牙辦法。

諶立中說，台灣曾經小區域做過試辦，但外界憂心台灣是靠海國家，比陸地國家吃更多海鮮，而海鮮含氟量高，喝氟水恐讓氟的攝取量過多，造成額外的健康問題，導致試辦計畫草草結束。

衛福部於2014年起改規畫食鹽加氟政策，在台鹽協助下於2016年推出家庭用的加氟食鹽產品。但諶立中坦言，產品的加氟量有調低，而很多家庭用的是沒加氟的進口鹽，加上外食族愈來愈多，加氟食鹽普及率有限，推得不算成功。

為了讓加氟食鹽能被更多民眾食用，諶立中說，已預計和食藥署討論，未來加氟食鹽使用於學校營養午餐及公司團膳的可能性。若有機會，他會重新考慮飲水加氟，「否則只是幼兒塗氟或兒童窩溝封填，花大錢做老半天卻效果有限。」

此外，除了在媽媽手冊內進行幼童口腔保健衛教以及印製宣傳單張，衛福部也正在討論於健兒門診中，直接提供新手爸媽幼童口腔保健知識。