親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

阿妹「三天三夜」創作人享年45歲 好友驚嘆：天妒英才

二氧化碳濃度創300萬年來新高 專家警告地球危險了

獨/幼童蛀牙防治成效不彰 衛福部：擬讓加氟食鹽入校園

2019-04-06 21:16聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

衛生署（今衛福部）自2012年起全面深入幼兒園進行幼兒塗氟，花東偏鄉更是每3個月塗一次，蛀牙率仍沒明顯減少。衛福部表示，今年起推動健兒門診進行家長的幼兒口腔保健衛教，另擬爭取讓目前的家用加氟食鹽能進到校園做營養午餐，幫助提升孩童的牙齒防護力。

衛福部心口司長諶立中表示，我國幼童蛀牙率確實比國外高很多，以美國為例，食物特別甜，還很愛喝碳酸飲料，其幼兒口腔預防保健的公共衛生政策也沒台灣做得徹底，但蛀牙率卻特別低，推測可能與美國看牙非常昂貴有關，所以重視口腔保健。

不過，美國有執行一項「飲水加氟」措施，全球約有20多個國家都在執行這套全民護牙辦法。

諶立中說，台灣曾經小區域做過試辦，但外界憂心台灣是靠海國家，比陸地國家吃更多海鮮，而海鮮含氟量高，喝氟水恐讓氟的攝取量過多，造成額外的健康問題，導致試辦計畫草草結束。

衛福部於2014年起改規畫食鹽加氟政策，在台鹽協助下於2016年推出家庭用的加氟食鹽產品。但諶立中坦言，產品的加氟量有調低，而很多家庭用的是沒加氟的進口鹽，加上外食族愈來愈多，加氟食鹽普及率有限，推得不算成功。

為了讓加氟食鹽能被更多民眾食用，諶立中說，已預計和食藥署討論，未來加氟食鹽使用於學校營養午餐及公司團膳的可能性。若有機會，他會重新考慮飲水加氟，「否則只是幼兒塗氟或兒童窩溝封填，花大錢做老半天卻效果有限。」

此外，除了在媽媽手冊內進行幼童口腔保健衛教以及印製宣傳單張，衛福部也正在討論於健兒門診中，直接提供新手爸媽幼童口腔保健知識。

對於專家建議讓口腔衛生專業人員深入社區對幼童照顧者進行口腔健康宣導，諶立中說，他支持深入社區做法，但不排除請已蹲點在各社區的公衛護士執行，於家訪時直接宣導或提供衛教單張，家戶有任何問題也可去衛生所詢問，而相關做法可以再討論。

2016年全台首款加氟食鹽上市，但衛福部認為加氟食鹽不能只用在家庭用鹽，希望能推...
2016年全台首款加氟食鹽上市，但衛福部認為加氟食鹽不能只用在家庭用鹽，希望能推入校園營養午餐或公司團膳。 聯合報系資料照
分享

衛福部蛀牙營養午餐
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

不再視為禁忌 人類遺骸首度列入文資法

2019-04-05 22:38

只穿經典款衣服、學會自己下廚 過出「窮人優雅生活」

2019-04-06 16:39

以茶代水狂飲易生腎結石？毒物專家VS營養師激辯 有種茶多喝無妨

2019-04-06 17:21

影／太迷人惹禍？車屁股連續被親3次 網笑：裝了強力磁鐵？

2019-04-06 20:00

洗澡費、冷氣費…三成準公共化托育家長遇收費不合理

2019-04-06 22:03

台北愛樂啟動三大神劇 「彌賽亞」明登國家音樂廳

2019-04-06 21:46

獨／最新！學齡前兒童口腔調查 高屏幼童蛀牙數最多

2019-04-06 21:16

看這裡 一次搞懂失智協助資源

2019-04-06 19:56

71歲前空廚中風後失智 太太用這種方法幫他找回自信

2019-04-06 14:49

快戴口罩！全台空品唯獨這裡正「紅害」

2019-04-06 14:48

青蛇可變男變女 四川川劇院帶來巴蜀版「白蛇傳」

2019-04-06 14:43

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

台鐵新版App明天上架！ 9日開放訂購個人票

2019-04-06 13:39

紅酒配牛肉恐有3大壞處！營養師：腸胃不好應避免

2019-04-06 13:31

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14

港人染麻曾至台旅遊 港至今未提供旅遊史

2019-04-06 12:29

悅讀書房／吳明益苦雨之地 自然書寫與小說完美結合

2019-04-06 12:28

悅讀書房／從台灣少年工到美國無間道 書海悅讀

2019-04-06 12:19

痣雖小但恐病變 但醫師警示：小心5大地雷症狀

2019-04-06 12:15

彭啟明：空汙濃度正在跳高 下午應該中南部嚴重

2019-04-06 11:56

體脂計地雷動作！醫生提醒：腳皮厚、腳濕量不準

2019-04-06 11:38

花大錢遊撒哈拉遇雪取消 損失2天團客怒提告

2019-04-06 11:25

驚魂！遠航昨飛新潟班機冒濃煙 乘客猛咳問「出什麼事」

2019-04-06 11:15

把握好天氣！ 下周三鋒面通過、東北季風稍增強

2019-04-06 11:11

風雨前寧靜後！ 國五10點北返車潮又來了 回堵1.5公里

2019-04-06 10:41

病主法上路2014人簽了 衛福部列常見問答供民眾查詢

2019-04-06 10:15

影／參拜日本學問之神 別錯過一蘭合格麵

2019-04-06 10:09

遏止電動自行車改裝亂象 交部擬聯合大稽查

2019-04-06 10:02

準備跟著大甲媽白沙屯媽遶境嗎？ 未來一周天氣看這

2019-04-06 09:26

病人自主權利法上路 研究顯示：半數醫護憂落實困難

2019-04-06 09:21

病主法掀醫界海嘯 專家觀察：糾紛多是醫病溝通不良

2019-04-06 09:12

懊悔沒對癌末夫說我愛你 「面對死亡準備非常重要」

2019-04-06 09:07

熱得像夏天！ 鄭明典提醒：多喝水別中暑了

2019-04-06 08:53

美餐飲店賣波霸薯條 朱學恒搖頭：以為特級廚師小當家？

2019-04-06 08:25

迎台灣地表最大遷移活動的媽祖遶境 台鐵明天加開車次

2019-04-06 08:05

下周三變天！ 吳德榮：下周五影響範圍擴大

2019-04-06 07:14

長輩不想接受失智症篩檢 專家：以「健康檢查」代替

2019-04-06 07:08

05:24屏東發生有感地震 規模4.4

2019-04-06 06:01

加油趁現在！下周油價估漲0.1～0.3元

2019-04-06 05:59
看更多

熱門文章

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

驚魂！遠航昨飛新潟班機冒濃煙 乘客猛咳問「出什麼事」

2019-04-06 11:15

都幾點了！國道唯獨這裡深夜還在「一條紅」

2019-04-05 23:16

05:24屏東發生有感地震 規模4.4

2019-04-06 06:01

美餐飲店賣波霸薯條 朱學恒搖頭：以為特級廚師小當家？

2019-04-06 08:25

下周三變天！ 吳德榮：下周五影響範圍擴大

2019-04-06 07:14

少女情欲╱自白：其實我從13歲就開始自慰

2019-04-06 15:33

體脂計地雷動作！醫生提醒：腳皮厚、腳濕量不準

2019-04-06 11:38

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14

以茶代水狂飲易生腎結石？毒物專家VS營養師激辯 有種茶多喝無妨

2019-04-06 17:21

花大錢遊撒哈拉遇雪取消 損失2天團客怒提告

2019-04-06 11:25

迎台灣地表最大遷移活動的媽祖遶境 台鐵明天加開車次

2019-04-06 08:05

明天收假了 北返國道避塞最好這個時間上路

2019-04-06 20:53

國5已爆塞！車潮湧向市區用餐防癱瘓交通 警站崗備戰

2019-04-06 17:02

每日星座運勢／水瓶快樂日適合分享 有機會拓人脈

2019-04-06 00:00

和男友在家約會這樣穿 太妍和劉寅娜《觸及真心》變身花園精靈

2019-04-06 11:17

「薪資不符期望」 出版傳播不動產業離職率高

2019-04-06 09:31

健康你我他／每天空口咬合 乾隆護牙祕訣

2019-04-06 00:46

米其林怎麼公佈3次？「1張圖」秒懂2019台北米其林

2019-04-06 18:26

紅酒配牛肉恐有3大壞處！營養師：腸胃不好應避免

2019-04-06 13:31

國1紫爆！ 國5北上雪隧回堵2公里

2019-04-06 11:28

出遊北返車潮將湧入國道 預期壅塞路段有這些

2019-04-06 07:44

71歲前空廚中風後失智 太太用這種方法幫他找回自信

2019-04-06 14:49

準備跟著大甲媽白沙屯媽遶境嗎？ 未來一周天氣看這

2019-04-06 09:26

加油趁現在！下周油價估漲0.1～0.3元

2019-04-06 05:59

不再視為禁忌 人類遺骸首度列入文資法

2019-04-05 22:38

只穿經典款衣服、學會自己下廚 過出「窮人優雅生活」

2019-04-06 16:39

熱得像夏天！ 鄭明典提醒：多喝水別中暑了

2019-04-06 08:53

快戴口罩！全台空品唯獨這裡正「紅害」

2019-04-06 14:48

國5下午2時起北向高乘載 雪隧已回堵6.5公里

2019-04-06 12:51

全身癢並非皮膚病！ 老翁就醫赫然發現罹癌

2019-04-05 16:57

如果還沒被Virgil Abloh圈粉 是時候成為LV全新Staples系列的頭號粉絲

2019-04-05 23:06

補眠錯了嗎？ 醫：愈補愈難眠

2019-04-06 00:46

不上凱道也能參加總統府音樂會 明晚直播看這裡

2019-04-05 22:51

國5北上宜蘭頭城段紫爆！雪隧回堵8.5公里

2019-04-06 14:49

民航特考 新增飛航、適航檢查員類科

2019-04-05 23:06

新竹鬧血荒！快挽袖捐血做公益還可拿鼎王餐券

2019-04-06 11:07

病人自主權利法上路 研究顯示：半數醫護憂落實困難

2019-04-06 09:21

蟬聯必比登推介 海友十全排骨老闆：生意多1、2成

2019-04-06 16:25

【晨光幫幫忙】劉昭儀、童嘉／千面女郎教養術

2019-04-06 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top