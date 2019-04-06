看這裡 一次搞懂失智協助資源

2019-04-06 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



再過七年，台灣即將步入超高齡社會，也就是每四個人當中有一人超過65歲，失智、失能風險隨之攀升，加上居住樣態的改變，以老人失智症盛行率8%推估，「你我的鄰居或親人是失智長者」可能成為日常一幕場景。

四月七日出刊的元氣周報將帶您一次搞懂如何尋求失智協助資源，以下內容先睹為快：

因應失智人口攀升，台灣在106年底通過失智照護政策綱領2.0暨行動方案，成為亞洲第二個具有國家級失智政策的國家，衛福部次長薛瑞元指出七大面向，除了將失智症列為公衛優先任務之外，降低失智風險，例如降低肥胖、糖尿病、高血壓、體能活動不足、吸菸、飲酒過量等風險；健全失智症診斷、治療、照護網路等均是極力推動的目標。

薛瑞元表示，衛福部結合各縣市醫事、長照、社福機構與團體等服務單位，共同成立失智共同照護中心及失智社區服務據點，而失智共照中心的首要目標是提供可近性，今年預計從73個提升到86個共照中心，失智據點則從現有350處擴增到450處，同時提升其品質。

家中若有疑似失智者或確診失智，究竟該認識哪些資源協助？

1.失智據點

疑似失智或已經確診為失智者，可到據點參加各種認知促進課程，維持社交關係，進而延緩失智與失能。

家屬則可以參與家屬照顧課程，學習失智照顧的技能，以便在居家生活中協助個案維持生活基本功能，減緩退化。此外，據點提供家屬輔導諮商，可以舒緩沉重的照顧壓力。目前全台有350個據點。

2.失智共照中心

目前台灣已有73處，由各地醫療院所經營。若疑似失智的長者出現在失智據點、社區、醫療院所、衛生所、高齡友善機構、長照機構，一旦發現，都可以轉介至失智共照中心，協助完成確診。

此外，共照中心會陪伴照顧者在失智不同的階段，提供生活照顧、醫療服務諮詢及轉介等服務。

各地失智共照中心請查詢 https://1966.gov.tw/LTC/cp-4022-42471-201.html

而以上資源，無論家中有否聘用外籍移工照護，仍可以申請失智共照中心及據點的各項服務。

若有失智問題需要諮詢或安排轉介服務，可洽詢各縣市失智共同照護中心，請查詢衛福部長照政策專區http://1966.gov.tw，或以手機或市話直撥1966長照專線。

■認識失智症

失智症是一種疾病現象，不是正常的老化，會出現記憶力減退、影響其他認知功能，例如語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等功能退化。還可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀。

由於失智症者本身缺乏病識感，不容易就醫確診；家屬對失智症的認識不足，也擔心確診失智後，遭到外界歧視等，都是造成失智症照護的挑戰。

●認識失智 每個人可多做一點

失智者因腦部變化，可能自己陷於危險，也可能造成別人危險，「打造可近性的失智照護網路之外，對失智者，還有沒有可以做的？」衛福部次長薛瑞元不時提出這樣的疑問。例如在家煮東西，失火；可能逆向騎車或上高速高路，時有所聞，薛瑞元說，類似這樣的失智症案件，能否在司法傳統精神鑑定中做出正確的判斷，是一項挑戰。

薛瑞元所指的挑戰不僅是法令問題，更多恐怕來自家人擔心失智者形同未爆彈，從此不准長者出門，阻斷社交關係，失智惡化的程度恐將更如溜滑梯。

消極的靠（免責）法規，「提升全民對失智症的認識與友善態度」才是最積極要做的行動，讓社區民眾了解失智者有哪些行為？需要什麼協助？每個人都做一點，家人可以安心，失智者自己也能避開危險。

衛福部所提倡的失智友善示範社區，去年底共有四處，包括屏東縣竹田鄉、高雄市大寮鄉、台中市中正區以及宜蘭縣壯圍鄉。

如屏東縣竹田鄉以「屏安福」放入智慧科技追蹤裝置，衛生局人員跟失智長者說平安符已經過香，不能隨便拿下，讓家人安心讓長者在社區趴趴走。

高雄市大寮區對照顧者關懷，並且主動提供失智者協助；台北市中正區結合科技「保智小先鋒-Line智能機器人」了解失智症症狀、就醫資訊及友善公車服務；宜蘭縣壯圍鄉美福社區串聯商家、早餐店、學校及宮廟等結合社區各場域組織及鄰里形成失智守護網。明顯可見以鄉鎮模式為主。

但城市居住樣貌不同。「以前是怕賊，找保全來巡邏，現在大樓社區守望相助不只是看顧安全，而是照護。」一棟大樓可能同時住著一、兩百位老人家，有些失能、有些家中有外籍照護移工，讓長照居服員走進去服務，甚至保全公司兼做長照服務，白天能幫忙年輕人帶老人家出來走走，增加社會參與度。

薛瑞元表示，根據統計，台灣獨居與雙老人口已經占30%，再過七年，將有超過一半的人口過著獨居或雙老的生活模式，若沒有年輕人協助或憑藉電梯等高齡友善設施，長者就會被鎖在家裡，走不出門，若再有疾病、失能，問題更嚴重。而因應這樣的都市模式，衛福部可能改變政策，獎勵民間住宅、社會公宅納入高齡、長照設施。

●失智守護天使數位課程

新北市政府《失智守護天使數位課程》讓更多有意願認識失智症的社會大眾與相關專業人員，快速學習如何正確對待失智症，歡迎共同加入失智友善守護天使的行列：https://bit.ly/2VgeYnw