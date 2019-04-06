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以茶代水狂飲易生腎結石？毒物專家VS營養師激辯 有種茶多喝無妨

2019-04-06 17:21香港01 記者喬納森／報導

有毒物專家曾指茶類含有草酸，長期大量飲用可能易生腎結石，不過有營養師就反駁指市面...
有毒物專家曾指茶類含有草酸，長期大量飲用可能易生腎結石，不過有營養師就反駁指市面有多種茶，不能「一竹篙打死一船人」。新聞示意圖。聯合報系資料照片
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喝含糖飲料怕變肥，飲水又嫌無味，所以不少人以茶代水。但台灣網絡掀起一場相關健康議題「激辯」，有毒物專家曾指茶類含有草酸，長期大量飲用可能易生腎結石，不過有營養師就反駁指市面有多種茶，不能「一竹篙打死一船人」，當中綠茶不但能抑制泌尿系統結石的形成，而且攝取大量綠茶，腎結石風險較低，暫無證據指每日飲綠茶會增加生結石風險。

甚至有腎結石患者向顏宗海稱，要靠飲大量啤酒沖走腎結石，但其實「啤酒也含有高草酸」，喝過量啤酒不但會讓結石更嚴重，更會增加心血管疾病風險。顏指出要避免腎結石，每日至少要飲2000毫升以上清水，若有流汗、做運動，就需要飲更多，同時應進食及飲用低蛋白及低草酸的食物飲料。

衛生福利部食品藥物管理署當年亦證實，茶屬於高草酸食品，攝取過量確實會增加腎結石風險，除了茶之外，高草酸食物包括啤酒、士多啤梨、葡萄、朱古力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、杏仁、腰果，都不應過量攝取。

「以茶代水狂飲易生腎結石」一論在網上瘋傳，更引起民眾激烈討論，但最近台北馬偕醫院營養師趙強在facebook發文指「不見得」，並解釋茶的草酸含量確實不低，但一篇在2006年的實驗指，綠茶對於泌尿系統結石的形成起抑制作用，上海亦有研究發現，綠茶攝取量高，腎結石風險較低，男性更加明顯，另外，一份比較飲茶與不飲茶人士的研究數據更指，並無證據指每天喝綠茶的人士，會增加生結石風險。

營養師趙函穎亦引述醫學期刊研究指出，綠茶中的兒茶素有很強的抗氧化作用，能促進脂肪代謝分解氧化、改善口臭抑菌及﻿令血脂不易形成體脂肪，不過同時提醒民眾，茶、咖啡等飲品務必適量飲用，一般以每天不超過600毫升為限，亦提醒患有缺鐵性貧血、骨質疏鬆的患者，需在餐與餐之間飲茶，以免加重病情。

延伸閱讀：

26種內地網紅奶茶糖量勁超標　一杯等於5罐可樂　脂肪如6包薯片

英大學：綠茶所含物質可抑制癌細胞　或成抗癌新希望

文章授權轉載自《香港01》

患者脂肪心血管疾病上海
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