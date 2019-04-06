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只穿經典款衣服、學會自己下廚 過出「窮人優雅生活」

2019-04-06 16:39聯合報 記者劉小川╱即時報導

隨著年紀漸長，對於人生的感觸也越深，或許我們都沒辦法賺大錢，物價狂飆，但薪水沒漲，但我們已經學著另一種生活方式，不用花大錢，用少少的錢，也能過出窮人的優雅生活。

越經典的衣服單品，買越多！

年輕時，同儕總會比較身上的行頭配件，是否有順應著潮流、趨勢。但年紀稍長的自己，開始了解什麼樣的風格品味，比較屬於與適合自己的穿搭，而不是輕易追隨著流行，買的東西也變得越來越樸實，只用些單品來點綴搭配，來凸顯自己個性，卻可以找到自己的永不敗款。

維持運動習慣　最便宜的保養

總是會給自己找很多藉口，不去運動，這樣的生活型態，身體的負擔也漸漸地跑出問題來。其實運動對於生活的重要性來說，看起來是不太大，但體力上會隨著年紀，而有著明顯的感受，甚至氣色變得不佳。運動也能讓自己的心情，可以更愉悅些，為自己找些目標，對於生活來說，運動就是最好的生活目標。

開始享受閱讀

離開就學環境之後，人們因為工作，就越來越沒有時間，培養自己的閱讀興趣了。久而久之，自己也會意識到，已經很久沒有一個人靜靜的坐下來，好好的品味一本書帶給你的知識與愉悅感，以現代人來說，其實這樣的閱讀時間，是非常奢侈的，但是要相信閱讀，你才能找到自己生活的重心。

學著自己下廚

下廚對於忙碌的現今社會來說，是非常麻煩，又弄得一身臭的事情，但由於工作的關係，大家也漸漸都變成了固定的外食族，也因為三餐的營養不均衡，吃過多油炸、辛辣的食物，導致三高的問題出現，所以親自下廚，也變成現今社會難能可貴的一件事情，快找個時間來為家人製造驚喜吧！

定時打掃住家環境

居家環境非常的重要，因為通常房間可以看出一個人的個性，過去年輕時，懶得打掃，家人也會常叨念自己的房間是「豬窩」，我就會回覆說：若我住的是豬窩，那你養的是豬，那你是什麼？就在這幾個玩笑中漸漸長大，也發現，其實打掃居家環境，是可以讓自己得到成就感、平靜感的一件事情。拂去沈積已久的灰塵，就像告別過去不好的自己般，讓自己嶄新的過著每一天，用這樣的態度去生活，把打掃居家，變成一個修生養性吧！

持續經濟獨立

一個人的社會地位、薪資多寡是其次，最主要的還是叫經濟獨立。只有經濟獨立的時候，才能真正的體會，不依賴、自己就是主宰的成年人。或許在經濟獨立後，遇到許多的困難與狀況要克服，但這樣的改變，也可以間接地學習，好好的運用與給予是非常重要的一件事情，期待更好的自己發生吧！

閱讀，讓生活更美好。圖／摘自Pelexs
閱讀，讓生活更美好。圖／摘自Pelexs
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學會自己下廚吧！圖／摘自Pelexs
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我們都學著過「窮人的優雅生活」。圖／摘自Pelexs
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養成固定的運動習慣吧！圖／摘自Pelexs
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