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71歲前空廚中風後失智 太太用這種方法幫他找回自信

2019-04-06 14:49聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

71歲的勇伯曾是桃園機場的空廚，每天掌管數架飛機餐點。他退休後原以為能四處遨遊，卻不幸於去年五月中風，後續也診斷出血管型失智症。他不只怨嘆自己無用，也難以克制脾氣，讓照顧他的老伴阿菊很有壓力。直到夫妻倆接觸失智社區服務據點，才終於在與人的互動中找回久違的笑容。

去年五月早晨，自己經營早餐店的阿菊還在賣早餐時，接到孩子來電：「阿爸摔下來了！」她到醫院才知道，原來在床上睡覺的勇伯，因血管阻塞造成急性中風，想爬起床卻難以動彈，用力扭動就摔了下床，被孩子發現。

勇伯病後必須常到醫院復健，復健科醫師覺得勇伯「怪怪的」，轉診至桃園長庚失智症中心，確診罹患血管型失智症。

負責勇伯案子的桃園長庚失智症中心專職社工師魏其斾說，一開始接觸到勇伯時，發現勇伯因擔心家人看不起他、會遺棄他，情緒暴躁不穩，十分陰鬱，還說很想死。阿菊為了顧著勇伯，收掉早餐店，每天陪著先生寸步不離。

「但不只是勇伯自己，連阿菊姐也照顧得快崩潰了！」魏其斾感慨，阿菊是傳統女性，認為妻子就應該負責先生照顧上的一切大小事，這份「愛」讓勇伯開始面對中風後的第二人生，阿菊卻也獨自面對照顧壓力，淚水常往肚內吞。

即便勇伯已經由醫師診斷確診失智症，阿菊也不認為先生失智。但阿菊每天皺著眉頭，壓力爆發後拿東西又摔又丟，抱怨不想活，卻又因傳統觀念根深蒂固，不肯外人幫忙也不聘移工看護，所以想轉介長照資源，服務也進不了家。

在社工都抓破腦袋不知該怎麼勸說才好，恰巧勇伯弟媳高秋鑾承接桃園市觀音地區的失智社區服務據點，而且直接在家騰出空間辦理復能活動。在妯娌關係加持下，阿菊聽進秋鑾的勸言，每天帶勇伯去隔壁弟弟家「坐坐」。

起初，勇伯擔心跟不上活動進度，排斥去據點活動，還對阿菊大小聲。不過在家人鼓勵及據點持續邀請下，勇伯終於敞開心胸接納，甚至主動到弟弟家等據點活動，他的轉變也讓家人大吃一驚。

魏其斾說，勇伯有動力走出來，是因為在據點可和其他長輩互動，也能在復能勞作課中學習，他對自己的作品也十分滿意。此外，勇伯也從過去需要他人攙扶，到現在能靠自己的力量從椅子上站起來，打破自己「無用」觀念。

當勇伯愛上去失智社區服務據點後，不只認知功能維持不錯，阿菊的笑容也回來了，她能趁勇伯去上課時喘口氣，做自己想要做的事。

阿菊表示，先生病後出門，大小便不方便，所以時常關在家中，連頭腦都「鈍鈍的」，記東西記不太起來。不過弟弟家就在隔壁，不用顧慮麻煩，且先生去據點活動後頭腦變得比較好，對老人家有幫助，「還不錯啦！」

魏其斾表示，在勇伯敞開心胸接受失智社區服務據點後，也接受地方政府的長照需求評估，確認勇伯可以使用居家服務及居家復能服務。只是阿菊還是很保守，憂心請照服員到家會被外人說三道四「老婆沒能力」，目前還是沒有使用。

魏其斾提醒，家庭照顧者在照顧工作上，若把時間都給了被照顧者，很可能自己照顧到心力交瘁，應試著給社會資源一個機會，把相對簡單的照顧工作交給照服員協助，才能讓自己有機會放鬆，讓心也能透透氣。

此外，也可善用居家復能服務，會有物理及職能治療師定期到家帶長輩復健，長輩看著自己的功能變好，也會開心。平時也可適時利用居家喘息或機構喘息服務，或是復康巴士交通接送、輔具租賃及無障礙環境改善服務等，減輕長期照顧負擔。

勇伯（右１）參加失智社區服務據點的運動課程，努力維持好肌力。　 圖／桃園長庚失...
勇伯（右１）參加失智社區服務據點的運動課程，努力維持好肌力。　 圖／桃園長庚失智症中心提供
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失智社區服務據點也有輕黏土課，勇伯(左2)捏黏土捏得很認真。　 圖／桃園長庚失...
失智社區服務據點也有輕黏土課，勇伯(左2)捏黏土捏得很認真。　 圖／桃園長庚失智症中心提供
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失智症復健中風
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