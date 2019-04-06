青蛇可變男變女 四川川劇院帶來巴蜀版「白蛇傳」

2019-04-06 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「白蛇傳」是耳熟能詳的戲劇，許仙和白素貞的浪漫淒美故事流傳千年，但您可見過可變男變女的青蛇?

國立傳統藝術中心第二屆「台灣戲曲藝術節」，邀來四川省川劇院，今天起登場台灣戲曲中心大表演廳演出「白蛇傳」，用黃金陣容帶領觀眾進入一窺川劇的魔幻藝境。

四川省川劇院曾於1993年和1999年赴台演出「白蛇傳」、「變臉」、「望娘灘」以及折子戲。時隔20年再次赴台，由崔光麗、劉誼兩位梅花獎演員，國家一級演員熊憲剛、夏昌榮，率領優秀中青年演員何洪慶、朱秋華、譙紹富、譚紅梅、馮午、張浩、萬多等65人的堅強陣容一齊亮相。

川劇「白蛇傳」由國家一級演員、梅花獎獲得者劉誼飾演文白蛇，周婷飾演武白蛇，楊坤昊飾演許仙，謝章洪飾演男青兒，劉穌飾演女青兒。用細膩的表演，優美的唱腔，配合精彩的武打，將此一流傳千年的浪漫愛情故事，用獨具巴蜀韻味的審美情趣的表演形式呈現在觀眾面前。

在川劇中白素貞的人物形象前文後武，文白蛇演繹了白素貞的靈動典雅；武白蛇展現了白素貞的颯爽英姿。青兒以男女兩個不同的形象輪流串演，也是該劇的一大特色。男青兒以武生應工忠勇剛毅，女青兒以花旦應工俏皮可愛。白蛇的嬌、青蛇的俏、許仙的憨、艄翁的逗，都在戲曲無水行舟的精湛表演中一展風情；也將四川人的機智、幽默、風趣、豁達展現得淋漓盡致。