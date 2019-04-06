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連假後不想上班上課 醫師教你怎麼吃才收心快

2019-04-06 14:18聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

清明連假四天即將結束，又是「不想面對」周一上班上學日，中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰表示，假期後憂鬱症候群 (post-holiday blues)是一種放長假後的一種身心適應不良狀態，由於放假過得太悠閒，一回到原本生活後產生適應不良。不過，通常假期後1周內就會慢慢適應回原來的步調。

如何預防假期後憂鬱症候群？周伯翰建議，首先，假期最後一天留空檔不要排滿行程，可以整理一下出遊的照片沉浸在美好回憶中，晚上看看隔天的上班上課資料，慢慢讓自己的心態回復到原本的上班上課狀態。

另外，放假期間建議維持正常的作息與運動，多去戶外走走曬太陽，盡量避免熬夜或吃消夜導致收假後生理時鐘調不回來，進而出現失眠、胸悶、心悸、腸胃道不適等自律神經失調症狀。

周伯翰也建議，可以多吃含色胺酸，如黑巧克力、香蕉、牛奶、黑芝麻、堅果、乳酪等的食物，色胺酸是身體製造血清素與褪黑激素的原料，血清素可以幫助放鬆與增加身體的抗壓性，而褪黑激素則是會幫助好眠。

另外，也可補充含GABA，如番茄、綠花椰菜、糙米、菠菜等成分的食物，GABA是一種抑制性神經傳導物質，能幫助舒緩緊張情緒；補充富含omega-3 脂肪酸如魚油、堅果類，也有助於緩解焦慮與憂鬱。另外，適當補充維他命B群對於早上的精神狀態也很重要。

周伯翰也提出收假後處理的7撇步：

1.上班/學前一天晚上告訴自己，假期結束了，該上班/學了。

2.由於突然回到緊繃的生活會讓交感神經過度活化，容易導致消化不良，第一周盡量飲食清淡，避免太油、太甜，如手搖飲料的食物，讓腸胃休息。

3.多吃上述建議可舒緩緊張情緒，幫助緩解焦慮與憂鬱的食物。

4.收假上班第一天，即使待辦事務已經堆積如山，也不要一下子把自己安排太多工作，將累積的工作依照重要度順序處理。

5.辦公桌坐久了50分鐘記得起來走走，喝杯熱花茶咖啡，調適一下心情。

6.找出未來值得期待的事情，例如下一次的假期出遊，重振上班精神。

7.重新審視生活，過去研究顯示，容易有假期後憂鬱症候群的人多半是對自己現實生活不滿意，可以反思是否現在的工作是自己滿意的？ 過得快樂嗎？

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰表示，假期後憂鬱症候群 (post-ho...
中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰表示，假期後憂鬱症候群 (post-holiday blues)是一種放長假後的一種身心適應不良狀態，由於放假過得太悠閒，一回到原本生活後產生適應不良。圖／中醫大新竹附醫提供
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可補充含GABA，如番茄、綠花椰菜、糙米、菠菜等成分的食物，GABA是一種抑制性...
可補充含GABA，如番茄、綠花椰菜、糙米、菠菜等成分的食物，GABA是一種抑制性神經傳導物質，能幫助舒緩緊張情緒。圖／中醫大新竹附醫提供
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