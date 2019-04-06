胸悶痛要注意 瘦高少男易罹患氣胸

2019-04-06 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投醫院最近接連兩名12、13歲的高高瘦瘦的國中男生胸悶、胸痛，在家長陪同下求診，兩人表示因為運動和同學玩鬧，曾被拍打胸背，經醫師安排胸部X光檢查後，證實兩人分別罹患縱膈腔氣腫與氣胸，所幸在住院治療後，現皆已無大礙。

南投醫院胸腔內科醫師王耀麟說，正常的情況下除了氣管、食道有空氣外，其他器官都不該有空氣存在。，縱膈腔氣腫與氣胸症狀類似，簡單來說，兩者皆是氣體不正常地進入了不該進入的組織，壓迫肺部。好發於體型瘦高的年輕男性身上，最常引起的症狀為胸悶、胸痛、咳嗽、呼吸困難等，若未就醫嚴重恐引發併發症，因此建議民眾倘若出現症狀應盡速就醫。

縱膈腔氣腫是指胸內壓增高，導致空氣從肺泡的間質漏出，從縱膈腔跑到胸部或者頸部導致皮下氣腫。王耀麟醫師表示引發縱膈腔氣腫可能會因為氣喘、肺結核或慢性支氣管炎等疾病引起，也有可能因鈍傷、撞擊、劇烈咳嗽、嘔吐或用力憋氣等行為導致。

氣胸則是指空氣堆積於肋膜腔內，使肺葉塌陷。王耀麟醫師指出，引發氣胸也分為兩大類，自發性氣胸是因肺部氣泡破裂引起，成因不明；外傷性氣胸則是遭受外力撞擊、外傷、手術等過程導致肺部破裂。