不明原因腹瀉、腸胃不適 小心是這裡出問題

2019-04-06 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市宋姓計程車司機宋接到衛生所提醒的關懷電話，接受了糞便潛血檢查，篩檢結果出來為陽性反應，更進一步接受大腸鏡檢查，篩檢出管狀腺瘤的大腸瘜肉，並立即切除。以前常不明原因腹瀉、腸胃不適的情況才改善。

基隆市仁愛區衛生所說，這名司機不久前接獲電話，符合國民健康署提供每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，只需要將採便管帶回家，採檢方法輕鬆又方便。他接受了糞便潛血檢查，篩檢結果出來為陽性反應，讓他嚇了一大跳。

衛生所表示，該名計程車司機因職業關係常吃便當的外食族，之前常不明原因腹瀉、腸胃不適，他也不以為意，直到接到衛生所電話通知，接受了糞便潛血檢查，更進一步接受大腸鏡檢查，篩檢出管狀腺瘤的大腸瘜肉，並立即切除。以前常不明原因腹瀉、腸胃不適的情況才改善。。

衛生所指出，根據統計男性接受篩檢人數比女性來得少，民眾對於大腸直腸鏡檢查有迷思，擔心會痛會不舒服，所以都抱著「可能只是瘜肉而已」、「下次再做就好」的心態。提醒民眾大腸癌預防上，原因仍與飲食息息相關，飲食應注意減少高油脂攝取，再加上早期診斷、早期治療，就能和大腸癌說掰掰。

基隆市衛生局表示，由於大腸癌多發生在50歲以後，為此國民健康署提供50-74歲的民眾每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，民眾只需要將採便管帶回家，使用採便棒在糞便上來回沾幾次放入專屬的套管後，再送至符合健保特約的醫療院所，就可進行糞便潛血檢查，採便前不須限制飲食或使用灌腸。