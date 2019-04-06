摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



春天到來，美麗優雅的海芋花在全台各地盛開，據說白色象徵純潔、粉色象徵誠意、橙紅色代表對方是自己心儀的人，浪漫花語吸引不少民眾前往爭睹、採摘。不過，毒物科醫師提醒，海芋花其實整株有毒，採摘後應立即以清水洗淨雙手，家長要特別留意孩子誤將碰過海芋的手放入口中，發生中毒就不浪漫了。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，海芋是天南星科植物中的一個屬，不少天南星科植物有高濃度的草酸鈣，不慎誤食可能引起嘴唇與舌頭麻痛、喉嚨腫脹、吞嚥困難、噁心、嘔吐等，進到腸胃道則會引起腹痛不適。

國際期刊《臨床毒理學》曾刊登一篇研究指出，2003年，美國芝加哥一自助餐廳發生客人吃到天南星科植物製成的菜餚，有10人集體發生草酸鈣中毒，其中1人甚至住進加護病房。

顏宗海說，澳洲昆士蘭州政府官方衛教資料指出，海芋整株部位都有毒性，包括黃色穗和周圍的白色部位。皮膚接觸不致有刺激反應，但接觸後應立即以清水洗淨，才可碰觸臉部、手拿東西吃。家長應特別注意孩童誤舔、誤咬或誤將接觸過海芋的手放入口中。