港人染麻曾至台旅遊 港至今未提供旅遊史

2019-04-06 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



香港麻疹疫情不斷爆發，根據衛福部疾管署監測，香港疫情多發生在機場、醫院，尚未出現社區擴散，經評估仍維持目前的旅遊警示；此次香港麻疹疫情中，曾有一名患者，在麻疹病毒潛伏期時曾赴台北旅遊，疾管署即時與香港聯繫，但對方至今尚未與台回覆，疾管署副署長羅一鈞表示，港雖尚未回覆，分析台灣目前疫情現況，受影響的風險低。

羅一鈞表示，近年國際麻疹疫情嚴重，鄰近台灣的國家以菲律賓、越南、泰國、日本，最需要國人注意，港澳近期不斷有麻疹疫情的事件出現，但根據監測尚未擴散到社區流行，民眾近1到2個月，若要赴菲律賓、越南、泰國、日本等4國，建議可以在出發前2周施打一劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

特別是1981年後出生，現在的年齡落在20歲到37歲的民眾，若有旅遊到這些國家的需要，建議補接種一劑再出發。羅一鈞也表示，自從國際麻疹疫情提高後，國人接種麻疹疫苗的意願提高，根據調查，國內2家提供麻疹疫苗的藥廠，現在仍有3萬劑的庫存，市面上也有3萬劑正在流通，以目前平均一個月國人會接種2萬劑的數量，應該數綽綽有餘。