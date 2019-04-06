悅讀書房／吳明益苦雨之地 自然書寫與小說完美結合

2019-04-06 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



書海浩瀚，聯合晚報新推每月一次的「悅讀書房」版，內容包括「每月精選」書摘，本次精選作家吳明益的《苦雨之地》（新經典文化）。

吳明益是台灣當今最受矚目的中生代作家，作品屢獲國內外獎項，也是首位入圍英國曼布克國際獎的台灣作家。在小說外，吳明益也以自然書寫聞名，新作首次嘗試結合自然書寫與小說，希望藉此突破自然書寫「非虛構」、「紀實本質」寫作一段時間後會陷入的俗套，並以不僅是生態之眼觀看，來更深入靈魂。

全書共六篇小說，部分人物、情節相互對應，以下摘文出自〈人如何學會語言〉。故事描述一位小時患自閉症的鳥聲科學家，在喪失聽力後決心鑽研形容鳥聲的手語，不但完美結合自然書寫與小說，也罕見深入描繪聾人手語，詩意象徵與影像感十足。以下是摘文：

深眼睛喜歡小翠在隊伍裡問他問題，她對他的解說不明白的時候，就會微微皺著眉頭，將注意力更加放在他身上。當她想表達懷疑時，就會傾斜著頭，撇撇嘴，眼珠往上一吊，彷彿世間的一切都不值得肯定。而她的微笑，總讓他想起那個在隧道口遇到的小個子女孩，尷尬卻清澈透明，意味無盡。她現在走到哪裡了？還在島上嗎？不知道發現了多少種蚯蚓？

寒冰曾經慢慢地、慢慢地把生命之谷凍結起來，連鹿都因為找不到青草而停止跳躍。但此刻溪水解凍了，水草開始擺動。

在山裡尋鳥時，不可避免地有時候隊伍會拉得很長。深眼睛會在密林裡或其他人看不到的地方，朝著小翠的方向，無聲地打出他給黑枕黃鸝的賦名：「水草／擺動／溪流裡／緩緩的」。一次又一次，在小翠沒有看著他的時刻，深眼睛用手說：水草在溪流裡緩緩擺動。

這一天他們在東部的一座中低海拔森林裡尋鳥。山徑蜿蜒，陽光從林隙間落下來，空氣裡浮動著一股清新又夾帶著腐熟落葉的味道。深眼睛悶著頭走，有時幾乎忘了自己正帶著一支安靜的隊伍尋鳥。在一處山陰面，深眼睛回過頭看了低處，或許小翠正在那附近，抬頭看著樹冠層的動靜，尋找鳥蹤。深眼睛看四周無人，一如往常舉起手來，朝著小翠的方向「說」：水草在溪流裡緩緩擺動。

深眼睛看到自己的手勢形成一股音波，撥開了樹冠層的樹葉，那棵櫟樹的幾百萬片葉子因此顫動。水草在溪流裡緩緩擺動。突然間，小翠的臉出現在樹冠的空隙裡，因為她正拿著望遠鏡抬頭看著他的方向。

她放下望遠鏡時一臉驚喜，以為他真的看見黃鸝，興奮地用手語回了一句：「水草／擺動／溪流裡／緩緩的」，然後努力地將臉往前傾、抬眉，想讓深眼睛知道那是一個問句。

水草在溪流裡緩緩擺動？

深眼睛的手僵在空中，不是的，沒有黃鸝，他想這麼回她，但又不想這麼回。

就在那一刻，一個黃色的身影從不知何處無聲地飛了出來，那粉紅色的嘴喙，黑色的過眼線，鉛藍色的腳，那一身像太陽一樣的亮黃色飛羽，是一隻島嶼已經相當罕見的黑枕黃鸝，牠用紅色的虹膜轉動眼珠，先朝深眼睛所在的位置看了一下，又朝小翠的位置看了一下。