痣雖小但恐病變 但醫師警示：小心5大地雷症狀

2019-04-06 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



痣雖小，卻大有學問，長得部位得宜，有「畫龍點睛」之美，增添風韻，生在不該生的部位，如大白紙上的黑點，令人不注意也難，困擾很多。羅東博愛醫院皮膚科主任張景皓更提醒，痣有雷，小心病變。

張景皓表示，每個人身上普遍都存在幾顆大大小小的痣，痣的形成來自於痣細胞，屬於黑色素細胞的一種，正式名稱為黑色素細胞痣，當痣細胞聚合在一起，即成為一般所稱的「痣」，生成有深有淺，有些痣打從出生就存在，有些可能日後才突然生成。

張景皓說，痣依據分布的位置又可分為接合痣、真皮痣與複合痣，其中接合痣位於表皮層內，通常較表淺，真皮痣則位於真皮層，多為較大、突起較明顯或長毛的痣，而複合痣存在於表皮層與真皮層之間，大小一般介於接合痣與真皮痣，痣若無害，通常不會引起民眾困擾，但若對痣的位置與美觀有所顧忌，也確實有可以採取的安全做法能協助去除，如雷射、電燒或手術切除等。

他建議，除痣手術雖屬小型手術，卻仍須專業醫師診斷與正確手術治療，應尋求正規的醫療機構與專業的醫護團隊，以確保手術的順利與安全。

此外，張景皓說，如果痣突然出現變化，建議求診詢問醫師。

他指出，除了良性的痣之外，若發現皮膚上的痣或是深色斑塊出現變化，民眾也不應輕忽，以皮膚癌中的黑色素瘤來說，其特徵即為皮膚上出現黑色斑塊、痣出現變化或指甲面內出現深色條紋等。

張景皓表示，惡性的黑色素瘤通常具有5項明顯特徵，若是身體上的斑塊或黑痣出現上下左右不對稱性、邊緣呈現不平滑甚至鋸齒狀、顏色出現變化或深淺不一、大小突然變大且大於6毫米或突然快速隆起，一旦任一情況發生，甚至伴隨滲液、脫屑或潰爛時，應盡速就診，尋求皮膚科醫師確認。