彭啟明：空汙濃度正在跳高 下午應該中南部嚴重

2019-04-06 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，現在空汙濃度正在跳高，下午應該中南部嚴重，要多留意。未來幾天更是要注意，可能要等下周鋒面接近才會轉變。

環保署提醒中南部及金門地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；斗六地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。