體脂計地雷動作 腳濕再量就不準了

2019-04-06 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



減肥是現代男女常立下的「終生志業」，而減重的第一步得長期監控體重，除了體重機，有些家庭也會購買體脂計，紀錄體脂量，醫師提醒，想準確量測體脂量，腳皮不能太厚、腳不能太濕，這些因素都會影響體脂計的電流通過身體，並影響最後結果。

台灣肥胖醫學會理事、開業醫師蕭敦仁說，體脂計與體重機有所不同，體脂計是透過電流，從兩腳底部利用微量的電流通過身體，量測體內脂肪、肌肉、水分等組織的電阻量，進而計算不同組織在體內所占的比例；但畢竟是使用微量電流來達到計算體脂的目的，因此有些變動因素使最後的計算結果有所出入。

●早上起床小便完 馬上用體脂計效果最佳

蕭敦仁說，電流通過人體，必須要有水分，水分愈多導電量愈佳，不過不代表全身溼答答測量的效果就愈準，導電量愈好體脂率反而下降，想要體脂率量得精準，是要維持體內含水量極為類似的時段量測最佳。

人體早、中、晚的水分含量皆有所不同，早上起床時，因經過一整晚的睡眠，體內平均會喪失500到700毫升的水分，解尿後，體內水分會少更多；中午則是已經開始有喝水、進食，體重開始上升；晚上則更不用說，水分、體重為最高的時段。

蕭敦仁說，使用體脂計最好的時段，是早上起床後，解完第一泡小便後，在不喝水的狀況下量測，且每次量測都應穿同一套輕便的衣服，才能在極類似的體內水分含量下，量測到最理想的體脂率以及體重。

如果可以固定早起的時間，並於同一時段量測更佳，如早上7時到8時左右固定量測，畢竟愈晚起，體內消耗的水分愈多，也會增加些許量測的誤差。

●水分太多或太少 皆會影響量測結果

蕭敦仁說，有些民眾可能會流腳汗、腳皮較厚等問題，如上述所言，水分會增加導電量，腳汗的出汗量每次不同，也會使每一次的量測結果難具參考價值，建議會流腳汗的民眾，使用體脂計之前先擦乾腳。

至於腳皮較厚的民眾，皮膚較乾，除了建議平時應要做好保濕以外，也建議腳皮較乾者要量測體脂計之前，可以使用棉花或衛生紙，沾上一些生理食鹽水，擦在體脂計的電片上，再上機台量測才會較為準確。