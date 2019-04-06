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國1紫爆！ 國5北上雪隧回堵2公里

2019-04-06 11:28聯合報 記者楊德宜╱即時報導

根據高速公路1968網站上午11時的即時路況資料顯示，國5雙向車多，國5北上頭城-坪林行控路段，時速32公里，北向匝道排隊狀況：雪山隧道入口處排隊2公里、頭城(台9)排隊1.5公里、宜蘭排隊1公里、羅東排隊1公里。

國1北上部分，圓山到汐止系統、台中-豐原路段都車多壅塞，時速低於40公里。竹北-湖口服務區路段更是紫爆，時速只有11公里；岡山-高科路段時速37公里。

國3北上水上系統-中埔路段，時速21公里；燕巢系統-田寮路段，時速37公里。

國1北上竹北-湖口服務區路段紫爆，時速只有11公里。圖／取自高速公路1968網站
國1北上竹北-湖口服務區路段紫爆，時速只有11公里。圖／取自高速公路1968網站
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國5雙向車多，國5北上頭城-坪林行控路段，時速32公里。圖／取自高速公路1968...
國5雙向車多，國5北上頭城-坪林行控路段，時速32公里。圖／取自高速公路1968網站
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岡山羅東紫爆
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