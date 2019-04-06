花大錢遊撒哈拉遇雪取消 損失2天團客怒提告

2019-04-06 11:25 聯合新聞網 綜合報導



撒哈拉沙漠示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook

王女一家三口去年2月參加凱旋旅行社的摩洛哥11天遊程，每人團費7萬8900元，原訂第6到8天要至撒哈拉沙漠、梅如卡、瓦薩薩特等地遊玩，卻因大雪取消，且上一梯旅遊團就發生同樣情形，凱旋在出發前卻未先告知，王女因此提告要求退回2.5天旅費共5萬3790元。台北地院認為，雖遇大雪旅行社也可變更行程，判定凱旋須退還2.5天的4成旅費共2萬1518元。

根據《蘋果新聞網》報導，王女一家三口在去年2月2日參加凱旋旅行社推出的摩洛哥11天遊程，每人繳交7萬8900元團費，卻因大雪取消第6天到第8天的撒哈拉沙漠、梅如卡、瓦薩薩行程。

王女指出，前一梯次、去年1月26日出發的旅行團，也因遇到大風雪，當地多處封路、車輛拋錨，導致行程取消，凱旋卻未先告知有此一風險，使其期待落空，又浪費團費與時間，要求凱旋退還3人2.5天的團費共5萬3790元，但遭到凱旋拒絕，因此憤而提告。

凱旋表示，當時由於積雪導致通往沙漠區的道路全部封閉，且沙漠區域偶遇大雪為不可抗力因素，不得歸責旅行社，因此不願退費，但原訂行程安排每人搭乘吉普車10歐元、騎乘駱駝20歐元、參觀製片廠門票4歐元、埃本哈度門票5歐元及改住艾索拉飯店價差8歐元，合計47歐元，願以匯率36元折合台幣1692元退還。

台北地院法官認為，旅途中遇不可抗拒因素導致行程需取消時，旅行社可依約變更遊程，增加費用不得向遊客收取，減少的費用必須退還，考量到此一事件前一梯次就曾遇相同狀況，凱旋卻未於行前說明會上告知，團員手冊也為附上相關警語，取消行程後整整2天沒有替代行程，導致與遊客合理期待有嚴重落差，判定凱旋須退還2.5天的4成費用，共2萬1518元，全案可上訴。