病主法上路2014人簽了 衛福部列常見問答供民眾查詢

2019-04-06 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



病人自主權利法上路三個月，目前全台有2014人依法作了預立醫療決定。衛福部醫事司表示，這部法令給予病人自主善終多一層保障，目前已將常見疑問與解答列在衛福部官網首頁下方的「預立醫療專區」供各界查詢，未來將一面做、一面學，適時擴充資訊。

馬偕醫院近日發表的研究調查顯示，高達半數醫護人員憂心落實困難。其中部分擔憂源於約有十分之一的預立醫療決定者，因故在諮商時並沒有家屬陪同到場，醫護人員憂心未來醫療現場容易有爭議，伴隨而來的訴訟雖依法不致定罪醫師，但曠日廢時也讓人害怕。

衛福部醫事司長石崇良說，病人自主權利法給予病人自主善終多一層保障，可以想見如果沒有這套法令規範，醫療現場遇到家屬間不同意見時，情況會更加混亂。

有醫師表示，醫療第一線最怕現場不知道要以誰的意見為主，盼主管機關應為第一線醫護工作者製作清楚的執行指引。對此，石崇良回應，為讓民眾與醫護人員更瞭解相關規定，目前在衛福部官網首頁下方的「預立醫療專區」羅列常見的疑問與解答，另也在各級醫院評鑑中納入相關教育訓練。