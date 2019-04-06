遏止電動自行車改裝亂象 交部擬聯合大稽查

2019-04-06 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



全台有超過33萬輛領有審驗合格標章的電動自行車，但不少店家或民眾自行改裝，讓最高時速超過法定的25公里，成為道路安全隱憂。交通部近期研擬與消保處、消基會、警政署聯合大稽查，遏止改裝歪風，首要稽查範圍針對人車最稠密的六都，也會盤點其他重點縣市，一併納入稽查名單。

交通部日前找消保處、消基會、警政署開會研議，認為電動自行車車行改裝情況較嚴重，因此將車行列入最大宗稽查對象，具有宣示性效果。也會隨機稽查路上的車主，但只有明顯超速或違反交通規則才可能被攔下稽查，不會隨意挑選，避免濫查造成民眾困擾。

根據初步規畫，聯合稽查範圍著重在電動自行車及人口較多的地方，首要納入雙北、桃園、台中、台南、高雄六都，另考慮增加幾個電動自行車亂象較多的縣市，擴大稽查範圍。

交通部說，具體執行細節尚需與地方政府溝通研議，稽查計畫也要部裡核定通過後才可推動，將盡快定案。

電動自行車外觀如同機車，許多人改裝後超過法定時速25公里，甚至可達40公里，性能幾乎和機車一樣，卻沒有考照制度，甚至不用戴安全帽，2017年導致三死、2163傷。

交通部表示，國人騎乘電動自行車的風氣愈來愈旺盛，尤其近年出現許多違規改裝電動自行車的亂象，發生不少事故，因此有必要聯合稽查。