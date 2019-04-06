準備跟著大甲媽白沙屯媽遶境嗎？ 未來一周天氣看這

2019-04-06 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天是清明連假第三天，天氣風險公司分析師廖于霆表示，台灣附近風場轉偏東風，各地氣溫都有逐漸回升趨勢，且因為台灣附近水氣偏少，各地除了花蓮台東雲量較多外，都是晴到多雲的穩定天氣，北部東北部高溫26-28度，中南部高溫28-31度，全台低溫則在18-23度之間，日夜溫差大應留意衣服穿搭。

大甲媽祖遶境活動明晚起駕，有台灣地表最大遷移活動之稱。緊接著白沙屯媽祖也將展開徒步進香。廖于霆說，周日到下周二台灣附近風場轉偏南風，全台除東南部雲量多之外，其他各地仍是晴到多雲的穩定天氣，北部東北部高溫可以回升到28-30度，中南部中午高溫可以來到31度左右，感受起來是有些悶熱了，但早晚氣溫仍較涼，日夜溫差接近10度。

雖然天氣穩定，但他說，缺乏降雨或強風反而不利於汙染物沉降擴散，且日照強烈臭氧濃度升高，中部以北未來三天空品都是對敏感族群不健康等級，中南部則是來到對所有族群不健康等級。東半部相對好一些，是屬於普通等級。建議比較容易過敏的朋友外出攜帶口罩，同時也要避免在戶外運動或長期在外活動。

他說，下一波明顯的天氣變化是落在周三，鋒面南下北部東北部溫降轉有雨，中南部與東南部較不受影響，僅天空雲量多，這波鋒面目前看起來強度不強，雨勢以及降溫有限，還要再觀察。但至少在周六日連假中天氣都還是不錯的。