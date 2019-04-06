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病人自主權利法上路 研究顯示：半數醫護憂落實困難

2019-04-06 09:21聯合報 記者羅真╱即時報導

為保障病人自主善終權，病人自主權利法今年初正式上路。本報系資料照
為保障病人自主善終權，病人自主權利法今年初正式上路。本報系資料照
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為保障病人自主善終權，病人自主權利法今年初正式上路。不過，馬偕醫院近日發表的研究調查顯示，高達半數醫護人員憂心落實困難。醫師指出，約有十分之一的諮商並未有家屬到場，日後恐怕易有糾紛；另外，輕度失智、思覺失調症等精神疾病患者的預立醫療決定權如何保障，還有待醫界凝聚共識。

馬偕醫院研究團隊針對台北、淡水、新竹、台東等分院700名醫療人員調查，半數工作超過十年，逾五分之一年資21年以上，所屬科別以急診與加護病房為多。

調查發現，九成以上的醫護人員認同病主法的良善立意，但半數認為實施具困難度。舉例來說，有60.7%的醫護人員擔憂「預立醫療照護諮商」有點難或很難實施，51.4%的醫護人員認為，病主法雖規定家屬等關係人不得妨礙醫院執行病人的醫療決定，但臨床上有點難或很難落實。

台北馬偕醫院安寧療護教育示範中心主任暨精神醫學部主任方俊凱說，這項研究調查期間在病主法施行細則公布之前，因此現階段醫護人員的心聲可能與當時有些不同，但當前仍有施行細則無法解決的問題。

在預立醫療決定方面，病主法規定意願人簽署意願書前，須先與醫院、親屬與相關人士共同參與諮商，了解未來可能發生的狀況再下決定，以避免日後家屬意見不同的情形。

但病主法上路三個月以來，馬偕醫院約十分之一的預立醫療決定者，因與家屬處得不好、有糾紛或各種因素，在諮商時沒有家屬陪同，醫護人員憂心未來醫療現場容易有爭議，伴隨而來的訴訟雖依法不致定罪醫師，但曠日廢時也讓人害怕。

在行為能力界定方面，病主法規定具有完全行為能力的人才能預立醫療決定，不過是否具完全行為能力有時不易界定。方俊凱說，臨床失智評估量表（CDR）在0.5到1分的失智者還可能清楚思考與表達，是否有預立醫療決定的權利？

再者，思覺失調症過去沒有好的治療藥物，患者因而現實感低落、依法無法執行多項權利，如今治療藥物推陳出新，病人有機會維持思考判斷功能、持續工作或結婚生育。算不算具完全行為能力？

方俊凱說，類似模糊地帶有待醫界凝聚共識。此外，目前各大醫院內的預立醫療照護諮商團隊多由家醫科或安寧緩和醫療團隊擔綱，未來應廣納不同科別醫師，才能設想各類疾病患者的處境與需求，並確實保障其自主善終權。

新光醫院急診醫學科主任張志華說，醫療第一線最怕現場不知道要以誰的意見為主，例如病人依循病主法與安寧條例各委託一名的醫療委任代理人決定，遇到爭議時要以誰的意見為主？醫療委任代理人、配偶與父母同時出現時，又是誰有決定權？主管機關應為第一線醫護工作者製作清楚的執行指引。

病主法醫護人員馬偕醫院
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