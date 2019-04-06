宗教界支持善終 但對病主法仍有保留態度

2019-04-06 09:07 中央社 中央社



病人自主權利法上路，佛教界和天主教界人士同意生命最後一程要善終，不需要無意義的治療，但是對於病主法持保留態度，尤其植物人究竟是離苦得樂或被安樂死，仍難免爭議。

政府在實施安寧緩和醫療多年後，今年1月6日又施行病人自主權利法，這在亞洲是第一部專法。立法意旨尊重病人醫療自主、保障善終權益，促進醫病和諧。生命末期病人、永久植物人等病患可透過「預立醫療照護諮商」（ACP）事先立下書面的「預立醫療決定」（AD），拒絕維生治療、流體餵食等。

相較於已故體育主播傅達仁生前尋求安樂死，引起廣泛關注，社會各界對病主法的認知較少，宗教界也未熱烈討論，部分宗教團體不願意表達意見，一些宗教團體則有些看法及主張。

玄奘大學宗教與文化學系主任釋昭慧是屬於支持病主法的宗教人士，釋昭慧說，以佛教的觀點來說，常常會說到「離苦得樂」，佛法倡導的是讓病患減少痛苦，獲得快樂。

釋昭慧指出，從某種程度來說，這個社會仍是需要病主法的存在，現實中很多病患因為沒有意識，被動讓家屬決定插管、氣管切開等醫療，最終都是含恨而終。

釋昭慧表示，目前生命末期病人的安寧緩和醫療，已經符合佛法說的「離苦得樂」旨意，但是病患本身有沒有可能只是在延長痛苦？當病患為了離苦，連支持性的療法都不要時，這就是病主法的重點，這些卻不是安寧緩和醫療能做到的。

雖然支持病主法實施，但釋昭慧本身也點出病主法可能帶來的問題，她說，如果病患簽署不要施行任何治療後，才發覺實在是太痛苦了，後悔簽署時那怎麼辦？到底是要尊重病患原本的意願，還是讓病患在痛苦中離去？這會陷入兩難。

釋昭慧指出，對於那些已經是植物人的病患，家屬是否有權利幫他們決定，「有沒有後悔的權利」、這樣算不算佛法所說的離苦得樂，這些都是要思考的地方。

釋昭慧認為，佛教有輪迴概念，要如何在死亡的過程中離苦得樂，家屬要自己捫心自問，如何才能讓家人遠離痛苦、得到快樂，也讓自己得到心安。

天主教界是明確的反對病主法，一名不願具名的神父受訪強調，以天主教的教義觀點來說，僅認為生命末期的病人不需要無意義的治療，所以才會推動目前的安寧緩和醫療。

天主教台灣主教團秘書長陳科說，儘管病主法沒有沒有提及「死亡」兩字，但而其內容及執行範圍不只是純粹醫療技術的問題，更是倫理道德的問題，因為涉及到病患按照自主權所選擇的死亡方式及死亡時間點，還有病患親屬及醫療團隊的法律責任及良心問題。

陳科說，依照天主教的觀點，一個人的生命是從受孕開始到自然死亡，如果一個人因為車禍等原因成為植物人，但還是一個生命。

陳科表示，如果不給植物人的病患一些支持性的治療，例如餵食、水等，根本是要讓病患餓死跟渴死，簽署病主法也等同變相的安樂死。

陳科說，家屬本身也不應該出於耗費金錢、浪費社會醫療資源等理由，放棄病患的生命，這跟害死病患沒有兩樣。

但是，陳科也強調，如果一個人的死亡過程已經開始了，也不要再給予侵入性治療，造成病患的痛苦。

陳科表示，不能因為病患失去意識就代表他不是人，只要是人就有生存權，實務上有不少案例是昏迷十幾年的植物人甦醒，天主教主張支持性的安寧緩和醫療，支持家屬及病患面對邁入死亡的過程。

陳科認為，天主教的觀點認為，家屬要勇敢面對及接受死亡過程，多多抽空陪伴他們，利用自己的信仰，幫病患祈禱、念經。他說，死亡是人生最大的關卡跟秘密，千萬不能因為壓力，就做了一個不可改變的決定。