長輩不想接受失智症篩檢 專家：以「健康檢查」代替

2019-04-06 07:08 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



全球每3秒就新增一名失智者，據台灣失智症協會推估，我國失智人口已超過28萬人，且九成居住於社區中。為提升失智者及照顧者所需的服務與支持，衛福部106年底推動失智症防治照護政策綱領2.0，布建失智照護資源。

截至去年底，全台有73處失智共同照護中心和350處失智社區服務據點，提供失智者及其家庭相關服務資源。此外，中央去年起也結合地方積極推廣「失智友善天使」，友善天使招募達3萬2272人，並在台北市中正區、高雄市大寮區、宜蘭縣壯圍鄉及屏東縣竹田鄉四處建立失智友善示範社區，讓社區鄰里成為失智者的共同守護力量。

以屏東縣竹田鄉為例，從派出所、診所、商店、學校到志工，全加入失智友善計畫，先認識失智症，再成為友善天使，當長輩出門被他們發現，就會陪伴喝茶、聊天、休息或買東西。

另外，社區導入裝有智慧追蹤科技的「平安符」，讓失智家庭不再為失智者的動向擔憂，失智者也可以安心並自在地在社區裡趴趴走。

來自屏東縣竹田鄉的友善天使陳宥銘，他是一名雜貨店老闆，為讓失智長輩購物時能逛得安全舒適，他將店前階梯貼上防滑條，門口也擺了椅子，好讓爬梯會喘的長輩坐下休息，還能享用茶水點心。

因鄰里彼此熟識，陳宥銘會同時電話通知家屬，確認長輩是否真要購物，若沒付錢稍後再補即可。他認為，服務人群很快樂，同時還能做給年輕人看，「哪天我們老了也希望被這樣對待。」

除了失智友善天使的推廣，林口長庚失智症科主任徐文俊指出，失智症是一種腦部病變造成的認知退化症候群，早期確診治療，有助延緩認知功能退化，維持生活品質。

但是，失智症過去被汙名化「老番顛」或「老人痴呆」，長輩或家人不願意面對。「所以提升民眾的失智預防觀念相當重要。」

徐文俊說，特別是年紀在失智症好發年齡40歲到60歲民眾，要對失智症有正確認識，不只能及早接受治療，也能從醫療到社區接受各式服務，降低家庭照護負擔。

徐文俊表示，全台73處失智共照中心的宣導工作方式不同，但宣導地點多和社區、宮廟或公司行號合作，宣導對象以中壯年為主，因教導年輕世代認識失智症，不只讓自己增加病識感，也能發現家中長輩是否發病，一舉兩得。