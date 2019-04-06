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時代雜誌：川普為求美中貿易協議 擱置對台軍售

05:24屏東發生有感地震 規模4.4

2019-04-06 06:01聯合新聞網 綜合報導

依據中央氣象局報告，6日清晨5時24分，屏東發生芮氏規模4.4地震，震央位於屏東縣政府東北方26.1公里（位於屏東縣三地門鄉），地震深度為15.5公里。

各地最大震度：屏東三地門4級，高雄旗山3級，屏東市、台南市、嘉義市2級，高雄市和南投縣分別為1級。

中央氣象局
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