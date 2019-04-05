不上凱道也能參加總統府音樂會 明晚直播看這裡

2019-04-05 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



2019總統府音樂會，將於明晚(6日)晚間七點，於總統府前的凱達格蘭大道舉行。文化總會表示，已邀請眾多影視音平台共襄盛舉，加入直播行列，讓全國民眾都可以即時閱聽，就算人不上凱道，也能聽到總統府音樂會的精采樂音。

文總表示，精采演出將同步於中華電信MOD(4K轉播)、華視教育體育文化頻道、HamiVideo、公視+、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX、myVideo、遠傳friDay影音、愛樂電台、中央廣播電台、教育廣播電台、漢聲廣播電台、寶島聯播網線上轉播，讓無法到場的民眾一起感受音樂魅力。若是錯過直播時段，亦能在4月7日早上10點於華視頻道，或於各影音平台、文總臉書及youtube頻道，一同回顧活動內容！

今年總統府音樂會分為「地之美」、「人之美」、「心之美」三段主題，由指揮楊智欽與NTSO國立臺灣交響樂團，共同串連起兩個小時的精采節目。邀請桑布伊、乱彈阿翔詮釋台灣自然的力與美；象徵世代對話、多元族群文化的「人之美」，則由曾淑勤、台中永安國小與惠文國小兒童合唱團、微笑唸歌團、李英宏、栢樂座、王彩樺、三牲獻藝、國防部藝工隊、生祥樂隊、陳宏豪、紀曉君、吳昊恩、法蘭黛、蔡振南，演繹因豐沛的自然資源及物產所帶出的多元族群融合；「心之美」則由鄭宜農、滅火器壓軸演出，展現自信前行的勇氣，用一首又一首的經典曲目，編織出屬於這片土地的聲音。