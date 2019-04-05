文資法修施行細則 文資普查每八年應辦理一次

2019-04-05 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



新版文資法2016年7月公布，1年後公布施行細則；雖經修正，仍有不少規定引發爭議，包括暫定古蹟期限、文資列冊追蹤程序等。文化部文資局指出，此次修正文資法施行細則，乃參照全國文化資產會議所收集的修正意見，並根據相關規定進行適宜性檢討評估。

去年曾發生多件暫定古蹟還未期滿便遭拆除，或是還未審議決定是否延展便遭拆除。此次修正，規定主管機關必須將暫定古蹟及其定著土地範圍、暫定古蹟期限，以書面通知所有人、使用人、管理人及主管機關；發出勘查通知後，應立即將通知書及已為暫定古蹟之事實揭示於勘查現場，公告周知。

為避免主管機關於暫定古蹟期滿後始辦理延長期限，影響所有權人的權益。新版施行細則草案明定，延長暫定古蹟審議應於暫定古蹟期限屆滿前辦理；一旦決議不指定或登錄為古蹟，主管機關必須以書面通知相關人士，其發文日起便失其暫定古蹟之效力。

此外，舊法規定現場勘查通知書應於勘查前三日寄發。為使提報之個人或團體能有充裕時間準備，新法將現場勘查通知書修正為七日前寄發。而主管機關對於轄區內具文化資產潛力的普查，每八年至少辦理一次。