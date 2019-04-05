不再視為禁忌 人類遺骸首度列入文資法

2019-04-05 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



今天是清明掃墓節，中國人慎終追遠，卻視遺骨為禁忌。文化部上周預告修正文化資產保存法施行細則，新增考古遺址中「遺物」所定義的項目，將人類遺骸列入。這也是人類遺骸首度明文列入文資法，未來如亮島人等史前人類之遺骨，都是文資保存項目。

根據現行文資法，考古遺址為九大有形文化遺產之一，施行細則明定其所應保存的遺物有兩種:文化遺物與自然遺物。成功大學考古學研究所所長劉益昌指出，人類遺骨明明是考古挖掘中的重大發現，文資法施行細則卻未明確規定，甚至找不到相關字眼。對於人類遺骨該屬於「文化遺物」與「自然遺物」，考古界也看法不一，造成文資保存上的困擾。

新修正的文資法施行細則中，在考古遺址的文化遺物與自然遺物之外，新增第三款「人類體質遺留」，並明確定義其為「墓葬或其他系絡關係下之人類遺骸」，明文規定「人類遺骸」是受文資法保護的考古「遺物」之一。

對於此一修定，考古界感到振奮。劉益昌指出，人類遺骸列入文資保存是國際趨勢，美國數十年前便已明文規定。他認為，可能因為華人對死亡的禁忌，文資法未將人類遺骸明文列入保護範疇，此次修訂，對人類遺骨的保存提供法源基礎。

不過文資局局長施國隆表示，根據文資法，人類遺骨並不能單獨指定為古物或國寶，必須附屬於考古遺址。他解釋，文資法對古物的定義是「人為加工具有文化意義的藝術作品、生活及儀禮器物、圖書文獻與影音資料等」，人類遺骸不符合此一定義。

但劉益昌認為，許多墓葬的人類遺骨有特殊的姿勢，而如清明撿骨也是一種文化行為，人類遺骸因此也具文化意義，應有資格單獨指定為文化資產。如亮島人見證人類遷徙與南島民族的起源，對人類文化史意義重大，應有指定為國寶的潛力。