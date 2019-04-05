總統府音樂會6日登場 重現「看見台灣」片段
「2019城南有意思」將在6日進入重頭戲，活動範圍將從城南一路延伸至城中區，於凱達格蘭大道舉辦「2019總統府音樂會」，邀請11組重量級卡司接力演出，在凱道帶來跨世代、跨樂種的主題音樂饗宴；同時將重現導演齊柏林的「看見台灣」作品片段與動畫結合，呈現在100公尺的大片LED燈網。
文化總會表示，總統府音樂會現場聲光特效十足，屆時將有多達15萬顆LED燈網，形成全國史上最寬的LED燈網幕，為舞台呈現磅礡華麗視覺畫面；更取得財團法人「看見．齊柏林基金會」的影像授權，將齊柏林導演最感動人心的影像作品「看見台灣」裏令人印象深刻的片段與動畫結合，呈現在寬達100公尺的大片LED燈網，呈現視覺貼聽覺的雙重饗宴！
此外，6日上午起，總統府周邊懷寧街上將有豐年社規畫的「一日台灣：島嶼物產市集」，匯聚超過70個品牌攤商，跟著來自全台各地的小農蔬果和職人手作品，體驗島嶼四方的人情物理；下午在二二八和平紀念公園，還有台北杜鵑花季所舉辦的專屬約定音樂饗宴；6日下午四點起，總統府前的重慶南路、凱達格蘭大道及南北廣場開放民眾自由入場，民眾可帶著野餐墊，在這春風微微的夜晚席地而坐。
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