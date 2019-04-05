總統府音樂會6日登場 重現「看見台灣」片段

2019-04-05 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



「2019城南有意思」將在6日進入重頭戲，活動範圍將從城南一路延伸至城中區，於凱達格蘭大道舉辦「2019總統府音樂會」，邀請11組重量級卡司接力演出，在凱道帶來跨世代、跨樂種的主題音樂饗宴；同時將重現導演齊柏林的「看見台灣」作品片段與動畫結合，呈現在100公尺的大片LED燈網。

文化總會表示，總統府音樂會現場聲光特效十足，屆時將有多達15萬顆LED燈網，形成全國史上最寬的LED燈網幕，為舞台呈現磅礡華麗視覺畫面；更取得財團法人「看見．齊柏林基金會」的影像授權，將齊柏林導演最感動人心的影像作品「看見台灣」裏令人印象深刻的片段與動畫結合，呈現在寬達100公尺的大片LED燈網，呈現視覺貼聽覺的雙重饗宴！