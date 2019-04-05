可怕！一張圖看明起三天西部空氣有多髒

2019-04-05 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許俊偉 ╱即時報導



明天是清明連假第三天，全台天氣不錯，不少人也打算把握收假前「再玩一波」。但根據環保署空氣品質監測網資料，明起三天，預估整個西部從北到南的空品，都將是一片「橘」，也就是對敏感族群不良，部分地區甚至可能出現對所有人不良的「紅害」。

環保署資料顯示，明天西半部清晨及夜間風速較弱，汙染物易累積，白天風場受地形繞流影響以西至西北風為主，午後風速增強擴散條件稍好轉，仍須留意光化作用易使臭氧濃度升高；金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

除了東部和離島為黃色的普通等級，明天北部、竹苗及中部空品為「橘色」等級，雲嘉南及高屏空品區因擴散條件較差，甚至可能是「紅色警示」等級。

後天因逐漸轉為偏南至西南風，此波西南風將挾帶微量境外汙染物移入，加上清晨西半部風速仍弱，擴散條件還是不佳，汙染物將持續累積，午後受境外汙染物移入疊加影響，西半部汙染物濃度易上升，並須留意光化作用易使臭氧濃度升高。雲嘉南空氣可能出現「紅色」等級。