親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「通靈少女」劉柏君批國籍遭矮化 聯合國更正了

林奕含案狼師陳星疑改名在福州授課 網民批引狼入室

可怕！一張圖看明起三天西部空氣有多髒

2019-04-05 21:29聯合報 記者許俊偉╱即時報導

明天是清明連假第三天，全台天氣不錯，不少人也打算把握收假前「再玩一波」。但根據環保署空氣品質監測網資料，明起三天，預估整個西部從北到南的空品，都將是一片「橘」，也就是對敏感族群不良，部分地區甚至可能出現對所有人不良的「紅害」。

環保署資料顯示，明天西半部清晨及夜間風速較弱，汙染物易累積，白天風場受地形繞流影響以西至西北風為主，午後風速增強擴散條件稍好轉，仍須留意光化作用易使臭氧濃度升高；金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

除了東部和離島為黃色的普通等級，明天北部、竹苗及中部空品為「橘色」等級，雲嘉南及高屏空品區因擴散條件較差，甚至可能是「紅色警示」等級。

後天因逐漸轉為偏南至西南風，此波西南風將挾帶微量境外汙染物移入，加上清晨西半部風速仍弱，擴散條件還是不佳，汙染物將持續累積，午後受境外汙染物移入疊加影響，西半部汙染物濃度易上升，並須留意光化作用易使臭氧濃度升高。雲嘉南空氣可能出現「紅色」等級。

至於下周一上班日，隨風向轉為偏南風，帶來較乾淨的空氣，境外汙染影響可望減緩，但因西半部整體擴散條件還是不佳，汙染物仍易累積，須留意光化作用使臭氧濃度升高，中部可能出現「紅色」空品。 

根據環保署空氣品質監測網資料，明天起三天，預估整個西部空品一片「橘」，部分地區甚...
根據環保署空氣品質監測網資料，明天起三天，預估整個西部空品一片「橘」，部分地區甚至可能出現紅害。圖／截自空氣品質監測網
分享

環保署紅害金門
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

赴日注意！4月22日起帶動物產品入境日本 重罰100萬

2019-04-05 20:30

機場最萌不速之客！4狗逛桃機 國外有北極熊、袋鼠、海豹

2019-04-05 20:05

清明連假掃墓登山健行 小心這隻小紅蟲

2019-04-05 19:20

夏天感覺又來了！周日到下周二 全台高溫飆破30度

2019-04-05 18:56

小林滅村10年 學者：山區保命「見水生變、聞風而逃」

2019-04-05 18:38

你可能吃下哪些海洋垃圾 兩張圖令人超震驚

2019-04-05 18:02

全台首場露天桌遊市集 連阿嬤都愛玩

2019-04-05 17:15

全身癢並非皮膚病！ 老翁就醫赫然發現罹癌

2019-04-05 16:57

他找出「鬍鬚張」38年前照片 驚訝滷肉飯一碗才10元

2019-04-05 15:48

考慮土葬嗎？一張圖看出親人「住得如何」

2019-04-05 14:33

墾丁音樂季人氣再降 業者：史上最「冷」音樂季

2019-04-05 14:04

「殺雞儆猴」警告誰？「紅漆猴」疑被抓走噴滿漆再放回

2019-04-05 14:02

國5北上塞車時速34公里 雪隧回堵2公里

2019-04-05 14:00

清明養生  中醫師教你暖食茶飲養肝

2019-04-05 13:55

微弱鋒面快閃遠離 氣象專家：天氣越來越好到下周二

2019-04-05 13:48

鼓勵親近山林 內政部6月起簡化登山程序

2019-04-05 13:42

行程幫你排好 2天1夜悠遊北海岸這樣玩

2019-04-05 13:24

爬報時山難度低 登高望遠不用喘吁吁

2019-04-05 13:17

清明節訪古道 吹落人間四月雪

2019-04-05 13:07

同性戀死刑 王丹：籲支持同志平權人士抵制汶萊

2019-04-05 12:50

好天氣到下周二！ 10日北部及東半部短暫陣雨

2019-04-05 12:41

桃園機場上午演出狗狗逛跑道覓食 導致跑道兩次關閉

2019-04-05 12:20

影／油鍋起火怎麼辦？ 消防署公布正確的滅火步驟

2019-04-05 11:52

春天陰雨綿綿影響捐血量 台北血液庫存剩3.5天

2019-04-05 11:46

誰把小猴子噴紅漆？猴子紅了、遊客怒了

2019-04-05 11:42

加強行車安全 台鐵增開檢修班、主風泵分解訓練

2019-04-05 11:37

上網拍賣耳溫槍挨罰三萬 食藥署：最重可罰二百萬元

2019-04-05 11:20

普悠瑪出軌事故 台鐵將向日車和驗證單位咎責

2019-04-05 10:56

南北潤餅餡料差很多 糖粉撒好撒滿的是哪裡人

2019-04-05 10:37

野炊不想「烙賽」 食藥署教露營客這樣做

2019-04-05 10:29

蚊子擾夢是牠的錯還是你的錯？ 中醫師提醒調整體質

2019-04-05 10:26

普悠瑪事故 台鐵將究責求償日車及勞氏驗證

2019-04-05 10:13

90歲阿嬤清明節堅持灶煨草仔粿 畫面讓網友大哭：吃不到了...

2019-04-05 10:00

培育食農新生代！ 台灣第一家食農加速器 結盟多所大學

2019-04-05 07:27

竹科工程師棄高薪創業 為解決家人過敏自種草藥

2019-04-05 07:27

糞便潛血若異常再篩一次就會沒事？ 專家不同意

2019-04-05 07:26

狂用痠痛藥膏 運動員中毒死

2019-04-05 01:03

噴霧式防曬10點叮嚀 避免誤吸導致過敏

2019-04-05 01:03

過敏體質+使用不當 噴霧式防曬險奪他的命

2019-04-05 01:03
看更多

熱門文章

誰把小猴子噴紅漆？猴子紅了、遊客怒了

2019-04-05 11:42

「殺雞儆猴」警告誰？「紅漆猴」疑被抓走噴滿漆再放回

2019-04-05 14:02

墾丁音樂季人氣再降 業者：史上最「冷」音樂季

2019-04-05 14:04

他找出「鬍鬚張」38年前照片 驚訝滷肉飯一碗才10元

2019-04-05 15:48

業代跟刀 你不知道的手術室風險…

2019-04-04 23:43

飛日本好便宜！ 香草、樂桃都祭出促銷機票

2019-04-05 07:54

你所不知道的手術室 跟你一起進去的還有「跟刀業代」

2019-04-05 00:00

影／防曬噴霧差點要了他的命 小鎮醫師：千萬別噴臉

2019-04-05 00:03

護理師愛喝飲料？ 護理師揭露辛酸真相

2019-04-05 13:30

把握好天氣出遊！ 吳德榮：下周三變天

2019-04-05 07:32

赴日注意！4月22日起帶動物產品入境日本 重罰100萬

2019-04-05 20:30

昨天車潮、人潮塞爆 劍湖山今緊急提早開放入園

2019-04-05 09:40

醫術不及格硬要用新器材 業代無奈違法開刀

2019-04-05 01:00

清明節掃墓旅遊車潮 各國道南下一早就塞

2019-04-05 07:41

考慮土葬嗎？一張圖看出親人「住得如何」

2019-04-05 14:33

牡羊馬後炮、射手太過吵鬧 12星座職場誰最容易被討厭

2019-04-05 11:01

台東猴群入侵墓園盜食祭品 掃墓民眾：氣得牙癢癢！

2019-04-05 13:30

一早準備10道菜拜祖先 她嘆：逢年過節是媳婦的惡夢

2019-04-05 16:31

寧夏夜市豬肝榮仔連2年上必比登 豬肝湯配肉粽最受歡迎

2019-04-05 00:11

天兵業代跟刀竟帶髒舊公事包 受過訓才宜進手術室

2019-04-05 00:22

每日星座運勢／摩羯成功否在於相信 打扮有助戀愛

2019-04-05 00:00

廉航大亂鬥！ 不只香草樂桃 捷星也推出促銷機票

2019-04-05 10:10

我的經驗／坦然面對大腸癌 想為行醫再活千日

2019-04-04 23:56

明北上車潮爆最大量 國道九路段從下午塞到晚上

2019-04-05 10:30

普悠瑪出軌事故 台鐵將向日車和驗證單位咎責

2019-04-05 10:56

夏天感覺又來了！周日到下周二 全台高溫飆破30度

2019-04-05 18:56

為促銷器材… 傳有醫院業代「跟刀」變「動刀」…

2019-04-05 01:03

4月最好運的星座TOP4 這星座有機會名利雙收

2019-04-05 16:09

全身癢並非皮膚病！ 老翁就醫赫然發現罹癌

2019-04-05 16:57

竹科工程師棄高薪創業 為解決家人過敏自種草藥

2019-04-05 07:27

照片照顧生病父母清糞便 他忽然終於懂尼采

2019-04-05 08:46

狂用痠痛藥膏 運動員中毒死

2019-04-05 01:03

疑超車釀禍翻車2輕傷 台88線回堵3公里

2019-04-05 15:45

【父母心情】潘洛克／恐懼的來源

2019-04-05 06:00

北返車潮湧現！ 國1彰化到西螺現在一路「紅」

2019-04-05 18:42

南北潤餅餡料差很多 糖粉撒好撒滿的是哪裡人

2019-04-05 10:37

「起司瀑布」拉高牽絲大失控！3家IG起司控愛店曝光

2019-04-05 11:47

你可能吃下哪些海洋垃圾 兩張圖令人超震驚

2019-04-05 18:02

影／油鍋起火怎麼辦？ 消防署公布正確的滅火步驟

2019-04-05 11:52

沒入車輛怎處理？ 全台規定不一

2019-04-04 23:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top