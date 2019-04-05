機場最萌不速之客！4狗逛桃機 國外有北極熊、袋鼠、海豹

2019-04-05 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



史上最萌機場「不速之客」！桃園機場今上午有4隻狗狗誤闖，在桃機跑道猶如逛大街，桃機人員連驅趕2次，才將狗逐出崗哨，雖未影響航班延誤，但導致跑道前後關閉約8分鐘。動物闖入機場，在國內外時有聽聞，國外曾有猴子、海豹、袋鼠甚至北極熊誤闖機場，台灣的動物雖未曾釀大禍，2006年卻有天燈飄落桃機（當時稱中正機場）跑道草坪，引燃長達1公里大火。

野生動物入侵機場，在桃機非第一次，在國外也時有所聞。去年就曾發生一架美國航空班機，載運一隻轉機前往德州動物保護區的猴子，在飛機抵達時，猴子竟從籠子逃脫，在機場行李裝卸區玩耍，機場工作人員前後花了2小時才將猴子抓回來。

不只如此，2017年在美國阿拉斯加一座機場，也出現了兩頭北極熊，疑似為覓食誤闖機場跑道，由於當地法規限制「北極熊不得驅趕」，機場人員只好默默開著工程車跟在牠們後面，最後是兩頭北極熊見到工程車的車頭燈，才嚇得跑走，所幸沒有影響任何航班。

同樣在美國阿拉斯加，也曾經出現一隻目測重達200多公斤的海豹，不顧旁人，悠哉躺在機場跑道上做日光浴，機場人員觀察後，認為海豹完全不想移動，只好通報當地動保局處理，用鏟雪車的鏟子將海豹提起，安全帶離。

更早的2013年，澳洲墨爾本機場則驚見袋鼠造訪，看得旅客目瞪口呆。不過袋鼠不是闖入跑道，而是衝入航站大樓，躲在一間藥局內，嚇壞當時正逛機場藥房的旅客，最後在動保人員到場後，該名袋鼠的藥局「血拚」行程才被迫中止。