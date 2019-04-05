清明連假掃墓登山健行 小心這隻小紅蟲

2019-04-05 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣一名年輕女山友，最近登山後不明原因發燒，脖子後方出現焦痂，就醫後確診恙蟲病，幸好及時治療已無大礙。南投醫院說，恙蟲病會引發持續高燒、頭痛，若沒及時治療可能有生命危險，最近正是恙蟲好發時節，祭祖掃墓或登山健行，應當心恙蟲附著叮咬。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙蟲別名「紅蟲」，習慣停留在草叢中，等人或動物經過會攀附叮咬，恙蟲病潛伏期約9至12天，又稱叢林型斑疹傷寒，因症狀和感冒相似，只是發燒一星期後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，雖非大型傳染病，但每年都有零星個案，因為診斷不易，威脅民眾健康。

最近就有女山友登後出現發燒症狀，原以為是感冒，幸好醫師仔細檢查，在後頸部發現恙蟲叮咬過的焦痂，確認是恙蟲病，經過投藥治療後，已經逐漸痊癒。

他說，清明連假許多民眾祭祖掃墓或安排野外踏青、登山露營等戶外活動，在戶外行動時應當心恙蟲附著叮咬。如果到野外活動時，應做好個人防護措施。如穿著淺色長袖衣褲等保護性衣物，以避免恙蟎附著叮咬，活動結束後盡快沐浴並換洗全部衣物。